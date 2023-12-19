«Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Сивасспором» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 17:00 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Сивасспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда нынешний сезон проводит откровенно слабо. «Истанбул Башакшехир» находится на 14 месте турнирной таблицы.

Главным бичом команды является реализация. В 15 поединках чемпионата стамбульцы забили лишь 15 мячей.

В предыдущем туре команда добыла три важнейших очка. Дома «Истанбул Башакшехир» минимально переиграл «Хатайспор».

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Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Да и вообще, амбициозные стамбульцы просто обязаны бороться за высокие места.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Истанбул Башакшехир» постарается продлить свой победный сериал.

«Сивасспор»

Эта команда также не блещет позитивными результатами. «Сивасспор» на текущий момент лишь двенадцатый в таблице.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 15 матчах игроки «Сивасспора» забили лишь 18 мячей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сивасспор» на выезде с минимальным счетом переиграл «Коньяспор».

В двух своих последних поединках команда победила. А вот до того было обидное поражение от «Фенербахче» (1:4).

Наверняка «Сивасспор» постарается зацепиться за очки. В двух последних очных поединках со стамбульцами они набрали 4 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехира» предлагают — 2.09.

На викторию «Сивасспора» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.58.

Хозяева в последних матчах выглядели довольно выгодно, и уж точно постараются улучшить свое турнирное положение .

Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехира». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.