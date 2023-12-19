«Истанбул Башакшехир»
Эта команда нынешний сезон проводит откровенно слабо. «Истанбул Башакшехир» находится на 14 месте турнирной таблицы.
Главным бичом команды является реализация. В 15 поединках чемпионата стамбульцы забили лишь 15 мячей.
В предыдущем туре команда добыла три важнейших очка. Дома «Истанбул Башакшехир» минимально переиграл «Хатайспор».
Причем эта виктория стала для команды второй кряду. Да и вообще, амбициозные стамбульцы просто обязаны бороться за высокие места.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Истанбул Башакшехир» постарается продлить свой победный сериал.
«Сивасспор»
Эта команда также не блещет позитивными результатами. «Сивасспор» на текущий момент лишь двенадцатый в таблице.
В плане реализации команда выглядит бледновато. В 15 матчах игроки «Сивасспора» забили лишь 18 мячей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Сивасспор» на выезде с минимальным счетом переиграл «Коньяспор».
В двух своих последних поединках команда победила. А вот до того было обидное поражение от «Фенербахче» (1:4).
Наверняка «Сивасспор» постарается зацепиться за очки. В двух последних очных поединках со стамбульцами они набрали 4 очка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Истанбул Башакшехира» предлагают — 2.09.
На викторию «Сивасспора» дают — 3.73, ничья оценена — в 3.58.
Хозяева в последних матчах выглядели довольно выгодно, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехира». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.09.