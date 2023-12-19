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    «Аяччо» не оставит шансов аутсайдеру

    «Аяччо» — «Валенсьен». Ставки (к. 1.79) и прогноз на чемпионат Франции 19 декабря 2023 года

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    «Аяччо» и «Валенсьен» сыграют в матче 19-го тура французской Лиги 2. Встреча состоится 19 декабря в 22:45 по мск. «Аяччо» — «Валенсьен»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 2 19 Декабря 2023 года
    Аяччо
  • Аяччо
    •  Аяччо 22:45 Валансьен Валансьен
  • Франция. Лига 2
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    «Аяччо»

    Для хозяев этот матч — отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, где они занимают 7-е место. В их активе 27 набранных баллов и от зоны плей-офф их отделяют всего 3 пункта.

    на фоне последних результатов победа для «Аяччо» является необходимым инструментом для поднятия боевого духа. Недавно команда вылетела из Кубка Франции, проиграв «Орлеану». После этого клуб на выезде потерпел поражение от «Осера» со счетом 0:2.

    В домашних стенах клуб обыграл «Лаваль» 2:0. К слову, в чемпионате «Аяччо» дома еще не проигрывал. У команды 5 побед и 4 ничьи в 9 домашних играх.

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    «Медведи» выиграли 4 из 5 последних домашних поединков в чемпионате, причем сделала она это всухую.

    «Валенсьен»

    Гости волочатся по дну таблицы. У них 11 очков на счету и 8 пунктов отставания от ватерлинии. Предпосылок к подъему нет. Команда теряет очки в каждом матче.

    В этом сезоне она выиграла только один раз. ну и можно добавить сюда победу клуба в предварительном раунде Кубка Франции, где он в серии пенальти обыграл «Мюлуз».

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    • Перед этим у «Валенсьена» были нулевые ничьи с «Кевийи Руаном» и «Анси», а также выездное поражение от «По» со счетом 1:3.

    В 9 выездных матчах сезона «Валенсьен» набрал всего 7 очков. Он один из худших в лиге по этому показателю.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают 1.79 на победу «Аяччо» и 5.00 — на победу «Валенсьена». Ставка на ничью принимается с котировкой 3.20.

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    «Аяччо» нужна победа после двух неудачных выступлений. В случае успеха, клуб может вплотную приблизиться к зоне плей-офф.

    Вряд ли «Аяччо» оставит шансы аутсайдеру на своем поле, где он набирает большую часть очков в этом сезоне. Ставка на победу «Аяччо» за 1.79.

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    «Аяччо» — «Валенсьен»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 19.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аяччо» не оставит шансов аутсайдеру
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