«Версаль» сыграет на своем поле с «Ред Старом» Париж в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:00 мск. «Версаль» — «Ред Стар» Париж: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Версаль»

Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Версаль» находится на скромном, как для себя, 10 месте турнирной таблицы Лиги 3.

Правда, с атакой у команды относительный порядок. В 14 поединках игроки «Версаля» отличились 24 результативными выстрелами.

В предыдущем туре команда добыла три очка. В родных стенах «Версаль» учинил разгром «Эпиналю» (4:1).

Все прогнозы на футбол

А вот после того команда разнесла в щепки еще и «Ним» (6:0). Так что настрой в версальском клубе явно приподнялся.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Версаль» явно намеревается подтянуться к группе лидеров.

«Ред Стар» Париж

Эта команда уверенно лидирует в Лиге 3. «Ред Стар» Париж в 15 матчах набрал 35 очков, опережая идущий следом «Руан» на 7 пунктов.

В плане реализации команда выглядит не столь грозно. В 15 поединках Лиги 3 забито всего лишь 27 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Ред Стар» Париж на родной арене переиграл «Ним» (2:0).

До того «звезды» уступили «Дижону» со счетом 1:3. Да и вылет из Кубка Франции от «Шатору» (1:2) больно ударил по самолюбию парижан.

Наверняка «Ред Стар» Париж постарается сохранить гандикап от преследователей. Да и вообще, предыдущий свой выезд в Версаль команда завершила со щитом (3:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ред Стара» Париж предлагают — 2.21.

На викторию «Версаля» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.26.

Парижане мотивированы сохранить комфортный гандикап от преследователей , и уж точно будут максимально активными в атаке.

Наш прогноз — Победа «Ред Стара» Париж. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.26.