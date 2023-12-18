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    «Версаль» уступит лидеру

    «Версаль» — «Ред Стар» Париж. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, Лига 3, 18 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз и ставки на «Версаль» — «Ред Стар» Париж
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    «Версаль»
    «Версаль» сыграет на своем поле с «Ред Старом» Париж в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 23:00 мск. «Версаль» — «Ред Стар» Париж: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Версаль»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Версаль» находится на скромном, как для себя, 10 месте турнирной таблицы Лиги 3.

    Правда, с атакой у команды относительный порядок. В 14 поединках игроки «Версаля» отличились 24 результативными выстрелами.

    В предыдущем туре команда добыла три очка. В родных стенах «Версаль» учинил разгром «Эпиналю» (4:1).

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    А вот после того команда разнесла в щепки еще и «Ним» (6:0). Так что настрой в версальском клубе явно приподнялся.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Версаль» явно намеревается подтянуться к группе лидеров.

    «Ред Стар» Париж

    Эта команда уверенно лидирует в Лиге 3. «Ред Стар» Париж в 15 матчах набрал 35 очков, опережая идущий следом «Руан» на 7 пунктов.

    В плане реализации команда выглядит не столь грозно. В 15 поединках Лиги 3 забито всего лишь 27 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. «Ред Стар» Париж на родной арене переиграл «Ним» (2:0).

    До того «звезды» уступили «Дижону» со счетом 1:3. Да и вылет из Кубка Франции от «Шатору» (1:2) больно ударил по самолюбию парижан.

    Наверняка «Ред Стар» Париж постарается сохранить гандикап от преследователей. Да и вообще, предыдущий свой выезд в Версаль команда завершила со щитом (3:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ред Стара» Париж предлагают — 2.21.

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    На викторию «Версаля» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.26.

    Парижане мотивированы сохранить комфортный гандикап от преследователей, и уж точно будут максимально активными в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Ред Стара» Париж. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.26.

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    «Версаль» — «Ред Стар» Париж: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. «Версаль» уступит лидеру
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