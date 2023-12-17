«Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Абердином» в рамках финала плей-офф Кубка шотландской лиги. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 18:00 мск. «Рейнджерс» — «Абердин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Рейнджерс» прошел в весеннюю часть еврокубков, выиграв свою группу в Лиге Европы.

Да и в чемпионате Шотландии «рейнджеры» еще бодаются с «Селтиком». Правда, на данный момент отставание от «кельтов» составляет 5 очков при имеющемся матче в запасе.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Рейнджеры» на своем поле уверенно переиграли «Данди» (3:1).

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А вот после того команда выиграла еще и в матче Лиги Европы. «Рейнджерс» справился с крепким «Бетисом» (3:2).

И уж наверняка хозяева будут активно и агрессивно атаковать. «Рейнджерс» явно намеревается добыть титул.

«Абердин»

Эта команда нынче отчаянно сражается за выживание. «Абердин» сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит просто ужасно. В 15 поединках чемпионата забито всего лишь 17 мячей.

Свой последний поединок команда провела удачно. «Абердин» на родной арене одолел «Айнтрахт» Фр (2:0) в рамках Лиги конференций.

Эта виктория стала для команды второй кряду. До того «Абердин» не оставил шансов крепкому «Хартсу» (2:1).

Наверняка «Абердин» постарается дать бой гранду шотландского футбола. Да и вообще, из пяти последних очных поединков команда выиграла дважды при одной коллизии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Рейнджерс» предлагают — 1.38.

На викторию «Абердина» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.80.

«Рейнджеры» сейчас находятся в приличных кондициях , и уж точно будут максимально активными в атаке.

Наш прогноз — Фора «Рейнджерс» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.