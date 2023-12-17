«Леванте» на своем поле сыграет против «Уэски» в 20-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 17 декабря, начнется в 18:15 по мск. «Леванте» — «Уэска»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Леванте»

«Леванте» после 19 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 28 зачетными пунктами находится на десятой строчке и от шестой отстает на три очка.

Клуб из Валенсии смог выиграть только один поединок в Сегунде за прошедшие восемь. Также в этот период он расписал три мировых результата и четыре матча проиграл.

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В прошлом туре «Леванте» в Хихоне поделил очки со «Спортингом» 0:0, а игровым дне ранее дома одолел «Вальядолид» 2:1, прервав на тот момент 6-матчевую безвыигрышную серию.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате выиграли четыре игры из девяти проведенных, три поединка они еще завершили миром и дважды уступали.

«Уэска»

«Уэска» с 19 набранными очками находится в зоне вылета, на 19 позиции в таблице. Однако от безопасной строки она отстает всего лишь на один балл.

В прошлом туре первенства «оскенцы» на своем поле переиграли «Ферроль» со счетом 1:0. А до этого они проиграли два поединка подряд с таким же результатом.

Перед этой же серией фиаско «сине-гранатовые» не уступали на протяжении четырех матчей чемпионата, выиграв в этом отрезке две встречи при двух мировых.

Вдали от родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Уэска» пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза.

Отметим, что «Леванте» не может обыграть «Уэску» вот уже на протяжении восьми последних очных встреч, проиграв ей за это время трижды.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.01, победа «Уэски» — 3.96, ничья — 3.24.

Прогнозируем, что «Леванте» прервет неудачную серию в играх с «Уэской» и на этот раз сможет обыграть ее.

И также в противостоянии одной из самых результативных команд против одной из нерезультативных этого чемпионата ставим на пару голов.