ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе Моуринью Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад Фрибет 2024 рубля БК ПариФрибет 2024 рубля в БК Pari. Как получить и вывести? «Манчестер Сити» — главный фаворит турнираЛига чемпионов. Провал «МЮ», удивившая «Боруссия» и рейтинг участников плей-офф
    Все новости спорта

    «Леванте» наконец-то обыграет «Уэску»?

    «Леванте» — «Уэска». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол 17 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леванте Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Уэска»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Леванте»
    «Леванте» на своем поле сыграет против «Уэски» в 20-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 17 декабря, начнется в 18:15 по мск. «Леванте» — «Уэска»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 17 Декабря 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 18:15 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
    •

    «Леванте»

    «Леванте» после 19 проведенных туров в текущем чемпионате второй испанской лиги с 28 зачетными пунктами находится на десятой строчке и от шестой отстает на три очка.

    Клуб из Валенсии смог выиграть только один поединок в Сегунде за прошедшие восемь. Также в этот период он расписал три мировых результата и четыре матча проиграл.

    Коэффициенты матча Леванте — Уэска

    1X2Новым игрокам
  • 2.103.103.95Бонус$9500
    •

    В прошлом туре «Леванте» в Хихоне поделил очки со «Спортингом» 0:0, а игровым дне ранее дома одолел «Вальядолид» 2:1, прервав на тот момент 6-матчевую безвыигрышную серию.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах «лягушки» в текущем чемпионате выиграли четыре игры из девяти проведенных, три поединка они еще завершили миром и дважды уступали.

    «Уэска»

    «Уэска» с 19 набранными очками находится в зоне вылета, на 19 позиции в таблице. Однако от безопасной строки она отстает всего лишь на один балл.

    В прошлом туре первенства «оскенцы» на своем поле переиграли «Ферроль» со счетом 1:0. А до этого они проиграли два поединка подряд с таким же результатом.

  • Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • Португальский тренер обозначил проблемы клуба еще пять лет назад, но ничего не изменилось
  • Вчера

    • Перед этой же серией фиаско «сине-гранатовые» не уступали на протяжении четырех матчей чемпионата, выиграв в этом отрезке две встречи при двух мировых.

    Вдали от родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Уэска» пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Отметим, что «Леванте» не может обыграть «Уэску» вот уже на протяжении восьми последних очных встреч, проиграв ей за это время трижды.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 2.01, победа «Уэски» — 3.96, ничья — 3.24.

    Прогнозируем, что «Леванте» прервет неудачную серию в играх с «Уэской» и на этот раз сможет обыграть ее.

    И также в противостоянии одной из самых результативных команд против одной из нерезультативных этого чемпионата ставим на пару голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Финикс — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Сборная Пути РПЛ — Сборная Пути регионов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Россия 25 — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ипсвич — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лечче — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дармштадт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Бохум — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Майнц — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Леванте» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Леванте» наконец-то обыграет «Уэску»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры