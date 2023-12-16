В 22-м туре английского Чемпионшипа «Ипсвич» на своем поле сыграет против «Норвича». Поединок состоится 16 декабря и начнется в 15:30 по мск. «Ипсвич» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ипсвич»

По итогам 21 проведенного тура «Ипсвич» с 51 набранным баллом находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона. От третьей строки он оторвался на десять пунктов.

«Трактористы» в текущем первенстве потерпели только два поражения и последнее из них было в конце ноября, когда они уступили на выезде «Вест Бромвичу» 0:2.

Коэффициенты матча Ипсвич Таун — Норвич Сити 1X2Новым игрокам 1.554.305.70Бонус$9500

После того коллектив добился коллектив добился четырех викторий в последующих поединках, но в трех случаях пропустил по голу. В прошлом туре он в гостях одолел «Уотфорд» 2:1.

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На своей территории в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» провел пока десять встреч, выиграв девять из них при одном фиаско.

«Норвич»

«Норвич» в турнирной таблице второго английского дивизиона с 30 набранными баллами идет в середине таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на три очка.

У «канареек» за последние шесть встреч первенства четыре виктории. Также в этот период они один поединок свели вничью и потерпели одно поражение.

В своей последней проведенной игре чемпионата команда на своей арене одолела аутсайдера «Шеффилд Уэнсдей» 3:1, а туром ранее расписала мировую с «Престоном» 0:0 дома.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» проиграл пять матчей из десяти проведенных, дважды победил и три встречи завершил вничью.

«Ипсвич» не может обыграть «Норвич» в последних 12 очных поединках, проиграв ему за это время аж семь раз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ипсвича» — 1.58, победа «Норвича» — 5.10, ничья — 4.50.

Прогнозируем, что «Ипсвич» наконец-то прервет свою неудачную серию в противостояниях с «Норвичем» и сможет выиграть этот матч.

И также ждем от поединка забитые мячи и ставим на тотал больше 3,0.