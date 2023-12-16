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    «Ипсвич» прервет негативную серию в играх с «Норвичем»?

    «Ипсвич» — «Норвич». Прогноз и ставка (к. 1.92) на футбол 16 декабря 2023 года

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    «Ипсвич»
    В 22-м туре английского Чемпионшипа «Ипсвич» на своем поле сыграет против «Норвича». Поединок состоится 16 декабря и начнется в 15:30 по мск. «Ипсвич» — «Норвич»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Декабря 2023 года
    Ипсвич Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ипсвич Таун 15:30 Норвич Сити Норвич Сити
  • Норидж
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    «Ипсвич»

    По итогам 21 проведенного тура «Ипсвич» с 51 набранным баллом находится на второй позиции в таблице второго английского дивизиона. От третьей строки он оторвался на десять пунктов.

    «Трактористы» в текущем первенстве потерпели только два поражения и последнее из них было в конце ноября, когда они уступили на выезде «Вест Бромвичу» 0:2.

    Коэффициенты матча Ипсвич Таун — Норвич Сити

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    После того коллектив добился коллектив добился четырех викторий в последующих поединках, но в трех случаях пропустил по голу. В прошлом туре он в гостях одолел «Уотфорд» 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ипсвич» провел пока десять встреч, выиграв девять из них при одном фиаско.

    «Норвич»

    «Норвич» в турнирной таблице второго английского дивизиона с 30 набранными баллами идет в середине таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на три очка.

    У «канареек» за последние шесть встреч первенства четыре виктории. Также в этот период они один поединок свели вничью и потерпели одно поражение.

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  • 13/12/2023

    • В своей последней проведенной игре чемпионата команда на своей арене одолела аутсайдера «Шеффилд Уэнсдей» 3:1, а туром ранее расписала мировую с «Престоном» 0:0 дома.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Норвич» проиграл пять матчей из десяти проведенных, дважды победил и три встречи завершил вничью.

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    «Ипсвич» не может обыграть «Норвич» в последних 12 очных поединках, проиграв ему за это время аж семь раз.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ипсвича» — 1.58, победа «Норвича» — 5.10, ничья — 4.50.

    Прогнозируем, что «Ипсвич» наконец-то прервет свою неудачную серию в противостояниях с «Норвичем» и сможет выиграть этот матч.

    И также ждем от поединка забитые мячи и ставим на тотал больше 3,0.

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    «Ипсвич» — «Норвич»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ипсвич» прервет негативную серию в играх с «Норвичем»?
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