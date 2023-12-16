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    «Бернли» — «Эвертон». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Англии 16 декабря 2023 года

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    «Эвертон» борется за выживание
    «Бернли» — «Эвертон». Матч пройдет в рамках 17-го тура АПЛ 16 декабря, начало — 20:30 (мск). «Бернли» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Декабря 2023 года
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    «Бернли»

    Команда обречена на сражение за место в элите. «Кларетовые» сейчас находятся на 19 месте, набрав лишь восемь очков.

    В плане реализации команда Венсана Компани явно не преуспевает. В 16 матчах игроки «Бернли» забили всего лишь 16 раз.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Эвертон

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    Свой последний поединок команда провела так себе. Ланкаширцы на выезде сыграли в голевую ничью с «Брайтоном» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    В 10 последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при восьми поражениях и одной ничьей, так что хозяевам будет сложно набрать очки.

    «Эвертон»

    После 16-ти туров «Ириски» располагаются на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, но не стоит забывать, что с команды сняли 10 очков за нарушение правила финансового фэйр-плей.

    В последнем туре «Эвертон» в отличном стиле обыграл «Челси» со счетом 2:0. Первый тайм получился довольно закрытым и не принес забитых голов, но после перерыва на поле стало гораздо веселее.

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    • А перед этим мерсисайдцы и вовсе разгромили дома представителя топ-4 прошлого розыгрыша АПЛ «Ньюкасл» (3:0), что была весьма неожиданно.

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал семь побед при одном поражении и одной ничьей, так что у гостей отличные шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Эвертон», коэффициент на победу которого равен 2,10. Успех «Бернли» оценивается в 3,55, ничья — в 3,40.

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    В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Эвертон» выиграет за 2,10.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,00, ведь в четырех последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

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    «Бернли» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Эвертона»?
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