«Леон»
Мексиканский «Леон» вступает в борьбу на клубном чемпионате мира по футболу. Турнир состоится с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.
«Леон» — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ. У главного тренера Николаса Ларкамона сформирована тактически гибкая команда. Специалист настраивает своих подопечных на зрелищный и атакующий футбол.
Одной из звезд «Леона» является 20-летний Фидель Амбрис. Футболист может создать проблемы любому сопернику. В июне Амбрис получил награду «Лучшему молодому игроку» Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2023.
В чемпионате Мексики «Леон» на данный момент занимает 8-е место в таблице. Команда набрала 23 очка в 17 встречах.
«Урава Ред»
«Урава Редс» попал на клубный чемпионат мира в качестве победителя Лиги чемпионов АФК 2022 года. Получится ли порадовать фанатов удачным выступлением?
Стоить отметить костяк команды. В обороне выделяются Александр Шольц и Мариус Хойбратен, в центре поля — Кен Ивао и Ацуки Ито.
В нападении играет проверенный бомбардир Хосе Канте, который может результативно действовать как на острие атаки, так и из глубины поля. Кроме того, защитникам «Леона» нужно обратить внимание на Есио Коидзуми.
«Урава Редс» в предстоящей встрече не идет фаворитом, но команду не стоит недооценивать. Японские клубы не раз хорошо выступали на клубных чемпионатах мира. К примеру, в 2016 году «Касима Антлерс» в финале встречался с мадридским «Реалом».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Леону». Победа команды доступна за 2.02. Выигрыш «Урава Редс» идет с коэффициентом 3.75. Ничья оценена — в 3.40.
Можно сделать ставку на победу «Леона» с коэффициентом 2.02.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.82.