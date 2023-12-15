15 декабря в матче клубного чемпионата мира сыграют «Леон» и «Урава Редс». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Леон» — «Урава Редс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Леон»

Мексиканский «Леон» вступает в борьбу на клубном чемпионате мира по футболу. Турнир состоится с 12 по 22 декабря в Саудовской Аравии.

«Леон» — победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ. У главного тренера Николаса Ларкамона сформирована тактически гибкая команда. Специалист настраивает своих подопечных на зрелищный и атакующий футбол.

Одной из звезд «Леона» является 20-летний Фидель Амбрис. Футболист может создать проблемы любому сопернику. В июне Амбрис получил награду «Лучшему молодому игроку» Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2023.

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В чемпионате Мексики «Леон» на данный момент занимает 8-е место в таблице. Команда набрала 23 очка в 17 встречах.

«Урава Ред»

«Урава Редс» попал на клубный чемпионат мира в качестве победителя Лиги чемпионов АФК 2022 года. Получится ли порадовать фанатов удачным выступлением?

Стоить отметить костяк команды. В обороне выделяются Александр Шольц и Мариус Хойбратен, в центре поля — Кен Ивао и Ацуки Ито.

В нападении играет проверенный бомбардир Хосе Канте, который может результативно действовать как на острие атаки, так и из глубины поля. Кроме того, защитникам «Леона» нужно обратить внимание на Есио Коидзуми.

«Урава Редс» в предстоящей встрече не идет фаворитом, но команду не стоит недооценивать. Японские клубы не раз хорошо выступали на клубных чемпионатах мира. К примеру, в 2016 году «Касима Антлерс» в финале встречался с мадридским «Реалом».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Леону». Победа команды доступна за 2.02. Выигрыш «Урава Редс» идет с коэффициентом 3.75. Ничья оценена — в 3.40.

Можно сделать ставку на победу «Леона» с коэффициентом 2.02.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.82.