В 6-м туре группового этапа Лиги конференций «Генк» примет «Чукарички» на «Кристал Арене». Встреча состоится 14 декабря в 20:45 мск. «Генк» — «Чукарички»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Генк»

«Генк» занимает 3-е место в своей группе с 6 очками. Он уступает идущему вторым «Ференцварошу» 3 пункта. В обоих матчах с ним были ничьи, поэтому будут смотреть по дополнительным показателям.

Бельгийцы уступают по разнице голов 2 пункта и имеют одно поражений. В любом случае встреча с «Чукаричками» является для них важной. Тут можно поправить голевую статистику.

Коэффициенты матча Генк — Чукарички 1X2Новым игрокам 1.178.0017.00Бонус$9500

Тем более «Генк» не выигрывает уже 3 тура. В последнем матче он проиграл 1:2 «Фиорентине». По нулям и 1:1 клуб сыграл с «Ференцварошем».

Все прогнозы на Лигу конференций

Также хозяева выиграли у «Эйпена» 3:1 в чемпионате Бельгии. Это была их первая победа за 5 игр. Так что есть отличный шанс продлить полосу.

«Чукарички»

Самый бедный коллектив квартета, не набравший ни одного очка. В 5 матчах клуб пропустил 14 голов при двух забитых. Это один из худших результатов в турнире.

Во втором круге гости проиграли «Фиорентине» 0:6 и 0:1, после чего на своем поле уступили «Ференцварошу» 1:2.

При этом «Чукарички» имеют возможность разгрузиться в чемпионате Сербии, где у них дела идут неплохо. В последних играх команда разгромила «Раднички» 4:1 и обыграла 2:1 «Явор».

Кроме того, клубу удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Сербии, разгромив тот же «Явор» 4:1.

Прогноз и ставка

1.16 и 16.0 — у гостей, по мнению букмекеров, нет шансов на победу.

Вряд ли «Генк» смирился с ситуацией. Дома он сделает все, чтобы постараться догнать венгров. Лучший способ — это разгромная победа. В прошлый раз бельгийцы выиграли 2:0.

В этом групповом этапе «Чукарички» не раз проигрывали с разрывом в два гола. Учитывая желание «Генка», счет может быть и больше, чем 2:0. При этом букмекер дает на победу «Генка» с форой -2 1.70.