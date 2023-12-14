«Генк»
«Генк» занимает 3-е место в своей группе с 6 очками. Он уступает идущему вторым «Ференцварошу» 3 пункта. В обоих матчах с ним были ничьи, поэтому будут смотреть по дополнительным показателям.
Бельгийцы уступают по разнице голов 2 пункта и имеют одно поражений. В любом случае встреча с «Чукаричками» является для них важной. Тут можно поправить голевую статистику.
Коэффициенты матча Генк — Чукарички
Тем более «Генк» не выигрывает уже 3 тура. В последнем матче он проиграл 1:2 «Фиорентине». По нулям и 1:1 клуб сыграл с «Ференцварошем».
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Также хозяева выиграли у «Эйпена» 3:1 в чемпионате Бельгии. Это была их первая победа за 5 игр. Так что есть отличный шанс продлить полосу.
«Чукарички»
Самый бедный коллектив квартета, не набравший ни одного очка. В 5 матчах клуб пропустил 14 голов при двух забитых. Это один из худших результатов в турнире.
Во втором круге гости проиграли «Фиорентине» 0:6 и 0:1, после чего на своем поле уступили «Ференцварошу» 1:2.
При этом «Чукарички» имеют возможность разгрузиться в чемпионате Сербии, где у них дела идут неплохо. В последних играх команда разгромила «Раднички» 4:1 и обыграла 2:1 «Явор».
Кроме того, клубу удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Сербии, разгромив тот же «Явор» 4:1.
Прогноз и ставка
1.16 и 16.0 — у гостей, по мнению букмекеров, нет шансов на победу.
Вряд ли «Генк» смирился с ситуацией. Дома он сделает все, чтобы постараться догнать венгров. Лучший способ — это разгромная победа. В прошлый раз бельгийцы выиграли 2:0.
В этом групповом этапе «Чукарички» не раз проигрывали с разрывом в два гола. Учитывая желание «Генка», счет может быть и больше, чем 2:0. При этом букмекер дает на победу «Генка» с форой -2 1.70.