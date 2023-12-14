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    «Генку» нужна сокрушительная победа

    «Генк» — «Чукарички». Ставки (к. 1.70) и прогноз на Лигу конференций 14 декабря 2023 года

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    В 6-м туре группового этапа Лиги конференций «Генк» примет «Чукарички» на «Кристал Арене». Встреча состоится 14 декабря в 20:45 мск. «Генк» — «Чукарички»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 14 Декабря 2023 года
    Генк
  • Лига конференций. Группа F
    •  Генк 20:45 Чукарички Чукарички
  • Белград
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    «Генк»

    «Генк» занимает 3-е место в своей группе с 6 очками. Он уступает идущему вторым «Ференцварошу» 3 пункта. В обоих матчах с ним были ничьи, поэтому будут смотреть по дополнительным показателям.

    Бельгийцы уступают по разнице голов 2 пункта и имеют одно поражений. В любом случае встреча с «Чукаричками» является для них важной. Тут можно поправить голевую статистику.

    Коэффициенты матча Генк — Чукарички

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  • 1.178.0017.00Бонус$9500
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    Тем более «Генк» не выигрывает уже 3 тура. В последнем матче он проиграл 1:2 «Фиорентине». По нулям и 1:1 клуб сыграл с «Ференцварошем».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Также хозяева выиграли у «Эйпена» 3:1 в чемпионате Бельгии. Это была их первая победа за 5 игр. Так что есть отличный шанс продлить полосу.

    «Чукарички»

    Самый бедный коллектив квартета, не набравший ни одного очка. В 5 матчах клуб пропустил 14 голов при двух забитых. Это один из худших результатов в турнире.

    Во втором круге гости проиграли «Фиорентине» 0:6 и 0:1, после чего на своем поле уступили «Ференцварошу» 1:2.

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    • При этом «Чукарички» имеют возможность разгрузиться в чемпионате Сербии, где у них дела идут неплохо. В последних играх команда разгромила «Раднички» 4:1 и обыграла 2:1 «Явор».

    Кроме того, клубу удалось пробиться в четвертьфинал Кубка Сербии, разгромив тот же «Явор» 4:1.

    Прогноз и ставка

    1.16 и 16.0 — у гостей, по мнению букмекеров, нет шансов на победу.

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    Вряд ли «Генк» смирился с ситуацией. Дома он сделает все, чтобы постараться догнать венгров. Лучший способ — это разгромная победа. В прошлый раз бельгийцы выиграли 2:0.

    В этом групповом этапе «Чукарички» не раз проигрывали с разрывом в два гола. Учитывая желание «Генка», счет может быть и больше, чем 2:0. При этом букмекер дает на победу «Генка» с форой -2 1.70.

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    «Генк» — «Чукарички»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. «Генку» нужна сокрушительная победа
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