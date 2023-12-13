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    «Тигры» смогут устоять в Мидлсбро

    «Мидлсбро» — «Халл Сити». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол 13 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Халл Сити»
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    «Мидлсбро»
    В среду, 13 декабря, в рамках 21-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» дома примет «Халл Сити». Начало встречи намечено на 23:00 по мск. «Мидлсбро» — «Халл Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Декабря 2023 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 23:00 Халл Сити Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» по итогам 20 сыгранных туров находится на 12 позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. У команды на счету 27 баллов и отставание от зоны плей-офф всего в три очка.

    К данной игре «риверсайдцы» подходят с серией из двух поражений подряд. В этот период они уступили на выезде «Лидсу» со счетом 2:3, а также потерпели домашнее фиаско от «Ипсвича» 0:2.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Халл Сити

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    Перед этим «красно-белые» смогли выиграть три поединка из пяти проведенных, дважды выиграв дома, расписали одну мировую и потерпели одно фиаско.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своей территории в текущем чемпионате «Мидлсбро» выиграл пять встреч за десять проведенных игр, раз сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

    «Халл Сити»

    «Халл Сити» имеет на своем счет на три очка больше и находится в турнирной таблице на пару строк выше. Зоне плей-офф коллектив проигрывает только по дополнительным показателям.

    «Тигры» также неудачно провели свои две последние игры чемпионата, проиграв их обе. Сперва в этом отрезке они потерпели домашнее фиаско 1:2 от «Уотфорда», а затем на выезде оказались слабее КПР 0:2.

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    • До этого же коллектив смог выиграть четыре поединка в отрезке шести проведенных матчей первенства. И также за это время он раз уступил и сыграл вничью.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Халл Сити» по четыре раза побеждал и терпел неудачи, а также дважды делил очки со своими оппонентами.

    «Мидлсбро» выиграл у «Халл Сити» в двух последних очных противостояниях. А перед этим в трех матчах кряду были сильнее «тигры».

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Халл Сити» дают — 4.11, ничья оценена — в 3.80.

    «Халлу» вполне по силам не проиграть в этом поединке. Так что ставим здесь с Х на гостей.

    И также не ждем от команд особой прыти в атаке и поэтому ставим здесь на низовой исход.

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    «Мидлсбро» — «Халл Сити»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. «Тигры» смогут устоять в Мидлсбро
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