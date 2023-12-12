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    «Бенфике» пора показать свой уровень

    «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика». Ставка (к. 1,77) и прогноз на Лигу чемпионов 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»
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    Автор хет-трика в ворота «Интера» Жоау Мариу
    «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика». Матч пройдет в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 12 декабря, начало — 23:00 (мск) «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 12 Декабря 2023 года
    Зальцбург
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    «Ред Булл Зальцбург»

    После пяти туров австрийский клуб идет на третьем месте в группе D с 4 очками. Для выхода в Лигу Европе «Ред Булл Зальцбург» достаточно просто не проиграть «Бенфике».

    Матч первого круга между этим командами завершился победой дружины Герхарда Штрубера в гостях со счетом 2:0. Она была абсолютно заслуженной, «Ред Булл Зальцбург» полностью превосходил своего соперника.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Бенфика

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    Голы в том матче забивали Оскар Шимич и израильский вундеркинд Оскар Глух. В последнем туре группового этапа «Ред Булл Зальцбург» сыграл на выезде вничью с «Реалом Сосьедад».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В том матче испанцы выставили резервный состав, так как обеспечили себе выход в плей-офф, но даже его не смог победить австрийский клуб, который поразительно слабо действует в этом в сезоне с точки зрения атакующих действий.

    «Бенфика»

    Пока команда Роджера Шмидта полностью проваливает нынешнюю Лигу чемпионов. После пяти матчей у нее всего одно очко и для продолжения борьбы в Лиге Европы обязательно надо обыгрывать в гостях «Ред Булл Зальцбург».

    Первый матч «Бенфике» против австрийцев на своем поле откровенно не удался. Команда была необычайно пассивна у чужих ворот и практически не создала опасных моментов, что при наличии качественной группы атаки выглядело невероятно.

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  • 30/11/2023

    • В чемпионате Португалии «Бенфика» идет в группе лидеров из четырех команд и проиграла всего лишь один раз в первом туре. В двух последних матчах она сыграла вничью.

    В пятом туре Лиги чемпионов дружина Роджера Шмидта не смогла обыграть немотивированный «Интер», обеспечивший себе место в плей-офф. «Бенфика» вела со счетом 3:0 после первого тайма (хет-трик сделал экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу), но как только нерадзурри немного прибавили, не смогла удержать победу.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече небольшим фаворитом букмекеры считают гостей. На победу «Бенфики» — 2,35. На «Ред Булл Зальцбург» — 2,85. Ничья — 4,0.

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    Первый матч для португальцев откровенно не сложился и был проигран по делу. Но сейчас отступать команде некуда, если она хочет пробиться в весну.

    По составу португальцы значительно превосходят хозяев, поэтому мы считаем, что стоит попробовать прогноз и ставку на победу «Бенфики» с нулевой форой за 1,77.

    Любители рисковать могут попробовать взять прогноз на чистую победу «Бенфики» за 2,35. Шансы для этого достаточно неплохие.

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    «Ред Булл Зальцбург» — «Бенфика»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Бенфике» пора показать свой уровень
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