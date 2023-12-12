«Ред Булл Зальцбург»
После пяти туров австрийский клуб идет на третьем месте в группе D с 4 очками. Для выхода в Лигу Европе «Ред Булл Зальцбург» достаточно просто не проиграть «Бенфике».
Матч первого круга между этим командами завершился победой дружины Герхарда Штрубера в гостях со счетом 2:0. Она была абсолютно заслуженной, «Ред Булл Зальцбург» полностью превосходил своего соперника.
Коэффициенты матча Зальцбург — Бенфика
Голы в том матче забивали Оскар Шимич и израильский вундеркинд Оскар Глух. В последнем туре группового этапа «Ред Булл Зальцбург» сыграл на выезде вничью с «Реалом Сосьедад».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В том матче испанцы выставили резервный состав, так как обеспечили себе выход в плей-офф, но даже его не смог победить австрийский клуб, который поразительно слабо действует в этом в сезоне с точки зрения атакующих действий.
«Бенфика»
Пока команда Роджера Шмидта полностью проваливает нынешнюю Лигу чемпионов. После пяти матчей у нее всего одно очко и для продолжения борьбы в Лиге Европы обязательно надо обыгрывать в гостях «Ред Булл Зальцбург».
Первый матч «Бенфике» против австрийцев на своем поле откровенно не удался. Команда была необычайно пассивна у чужих ворот и практически не создала опасных моментов, что при наличии качественной группы атаки выглядело невероятно.
В чемпионате Португалии «Бенфика» идет в группе лидеров из четырех команд и проиграла всего лишь один раз в первом туре. В двух последних матчах она сыграла вничью.
В пятом туре Лиги чемпионов дружина Роджера Шмидта не смогла обыграть немотивированный «Интер», обеспечивший себе место в плей-офф. «Бенфика» вела со счетом 3:0 после первого тайма (хет-трик сделал экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу), но как только нерадзурри немного прибавили, не смогла удержать победу.
Прогноз и ставка
В этой встрече небольшим фаворитом букмекеры считают гостей. На победу «Бенфики» — 2,35. На «Ред Булл Зальцбург» — 2,85. Ничья — 4,0.
Первый матч для португальцев откровенно не сложился и был проигран по делу. Но сейчас отступать команде некуда, если она хочет пробиться в весну.
По составу португальцы значительно превосходят хозяев, поэтому мы считаем, что стоит попробовать прогноз и ставку на победу «Бенфики» с нулевой форой за 1,77.
Любители рисковать могут попробовать взять прогноз на чистую победу «Бенфики» за 2,35. Шансы для этого достаточно неплохие.