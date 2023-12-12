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    Выйдут ли «Копенгаген» или «Галатасарай» из группы ЛЧ?

    «Копенгаген» — «Галатасарай». Ставка (к. 2.35) и прогноз на Лигу чемпионов 12 декабря 2023 года

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    «Галатасарай» — фаворит матча
    12 декабря в Копенгагене в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Копенгаген» сыграет против «Галатасарая». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Копенгаген» — «Галатасарай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 12 Декабря 2023 года
    Копенгаген
  • Копенгаген
    •  Копенгаген 23:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
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    «Копенгаген»

    «Копенгаген» после пяти туров Лиги чемпионов занимает 2-е место в группе. В случае победы Датчане гарантированно выйдут в плей-офф. Их также устроит и ничья, если «МЮ» не сможет обыграть «Баварию».

    Клуб привычно лидирует в чемпионате Дании с отставанием в три очка от лидера «Мидтьюлланна» и пропускает в среднем больше гола за матч. Зато атака блистает, отличившись 34 точными ударами.

    Также «Копенгаген» вылетел из Кубка Дании на стадии четвертьфинала. После того, как в первой игре на своем поле он проиграл «Силькеборгу» (0:2) ему не удалось до конца отыграться на выезде — 2:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Эта победа, которая и так не принесла радости коллективу, прервала безвыигрышную серию в пять поединков во всех турнирах, при трех поражениях и двух ничьих, так у него явно не лучшая форма.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» в пяти матчах группового этапа набрал пять очков. Стамбульцы смогут выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, если обыграют грядущего соперника.

    Клуб продолжает вести борьбу за лидерство в турецкой Суперлиге и делит первое место в таблице с «Фенербахче», набрав по 40 очков за 15 встреч.

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    • У команды самая надежная оборона в лиге. «Галатасарай» пропустил всего 9 голов за 15 поединков при 31-м забитом. К тому же, форвард команды Мауро Икарди регулярно забивает голы, принося победу своей команде. Аргентинец уже 12 раз поразил ворота соперников в 15-ти встречах.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в четыре поединка во всех турнирах при трех победах и одной ничьей, так что у гостей неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай» коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех «Копенгагена» оценивается в 2,85, ничья — в 3,85.

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    В трех из четырех последних матчей гости выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет за 2,35.

    Еще один вариант ставки — «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,40, ведь в четырех последних матчах гости не проиграли, а в трех из них — с тотал больше 2,5 голов.

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    «Копенгаген» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. Выйдут ли «Копенгаген» или «Галатасарай» из группы ЛЧ?
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