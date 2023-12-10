«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Штутгарт»

Команда из одноименного города приятно удивляет в текущем сезоне Бундеслиги. Пока что она остается в борьбе даже за чемпионство. Коллектив из Штутгарта смог набрать 30 очков в тринадцати матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

Сейчас «швабы» только на пять пунктов отстают от лидирующего «Байера» и на два — от второй «Баварии». При этом, они на четыре пункта опережают «Лейпциг» и на пять — «Боруссию». «бело-красно-черные» смогли забить 33 мяча в ворота соперников и пятнадцать раз пропустили в свои.

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Также «Штутгарт» успешно выступает в Кубке Германии. Сначала он смог уверенно пройти скромный «Балинген» (4:0), затем оказался сильнее «Униона» (1:0), а на этой неделе сломил сопротивление дортмундской «Боруссии» (2:0) и пробился в четвертьфинал турнира.

Все прогнозы на Бундеслигу

В чемпионате у подопечных Себастьяна Хёнесса также серия из трех побед подряд. Повержены были «Вердер» (2:0), «Айнтрахт» (2:1) и «Боруссия» (2:1). Только перед этим команда сенсационно уступила «Хайденхайму» (0:2) и «Хоффенхайму» (2:3).

«Байер»

Команда из Леверкузена выступает в этом сезоне крайне удачно. Леверкузенский коллектив в тринадцати матчах сезона Бундеслиги смог добыть одиннадцать побед и дважды сыграл вничью. Леверкузенцы 38 раз поразили ворота соперников и одиннадцать раз пропустили в свои.

В итоге «львы» смогли набрать 35 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «11 рабочих» на три пункта опережают «Баварию» и на пять — «Штутгарт». «Фармацевты» должны побороться с мюнхенцами за чемпионство.

В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла пять победы в пяти матчах, идет на первом месте и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Команда дважды разбила «Хеккен» (4:0, 2:0), и «Карабах» (5:1 и 1:0), а также переиграла «Мольде» (2:1).

В последних играх подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Боруссией» (1:1), а также переиграли «Вердер» (3:0), «Унион» (4:0), «Хоффенхайм» (3:2) и «Фрайбург» (2:1). В Кубке Германии команда также пробилась в четвертьфинал, переиграв «Тевтонию» (8:0), «Зандухаузен» (5:2) и «Падерборн» (3:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают поставить за 2.33.

На викторию «Штутгарта» дают 2.90, ничья оценена в 3.80.

Сделаем ставку на то, что «Байер» все же сможет победить.

Также поставим на то, что мяч побывает в сетке ворот обеих команд.