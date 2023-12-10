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    Справится ли «Байер» со «Штутгартом»?

    «Штутгарт» — «Байер». Ставка (к. 2.33) и прогноз на Бундеслигу 10 декабря 2023 года

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    «Байер»
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:30 мск. «Штутгарт» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Декабря 2023 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
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    «Штутгарт»

    Команда из одноименного города приятно удивляет в текущем сезоне Бундеслиги. Пока что она остается в борьбе даже за чемпионство. Коллектив из Штутгарта смог набрать 30 очков в тринадцати матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

    Сейчас «швабы» только на пять пунктов отстают от лидирующего «Байера» и на два — от второй «Баварии». При этом, они на четыре пункта опережают «Лейпциг» и на пять — «Боруссию». «бело-красно-черные» смогли забить 33 мяча в ворота соперников и пятнадцать раз пропустили в свои.

    Коэффициенты матча Штутгарт — Байер

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    Также «Штутгарт» успешно выступает в Кубке Германии. Сначала он смог уверенно пройти скромный «Балинген» (4:0), затем оказался сильнее «Униона» (1:0), а на этой неделе сломил сопротивление дортмундской «Боруссии» (2:0) и пробился в четвертьфинал турнира.

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    В чемпионате у подопечных Себастьяна Хёнесса также серия из трех побед подряд. Повержены были «Вердер» (2:0), «Айнтрахт» (2:1) и «Боруссия» (2:1). Только перед этим команда сенсационно уступила «Хайденхайму» (0:2) и «Хоффенхайму» (2:3).

    «Байер»

    Команда из Леверкузена выступает в этом сезоне крайне удачно. Леверкузенский коллектив в тринадцати матчах сезона Бундеслиги смог добыть одиннадцать побед и дважды сыграл вничью. Леверкузенцы 38 раз поразили ворота соперников и одиннадцать раз пропустили в свои.

    В итоге «львы» смогли набрать 35 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. «11 рабочих» на три пункта опережают «Баварию» и на пять — «Штутгарт». «Фармацевты» должны побороться с мюнхенцами за чемпионство.

    В Лиге Европы у «Байера» также все прекрасно. Команда добыла пять победы в пяти матчах, идет на первом месте и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Команда дважды разбила «Хеккен» (4:0, 2:0), и «Карабах» (5:1 и 1:0), а также переиграла «Мольде» (2:1).

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    • В последних играх подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Боруссией» (1:1), а также переиграли «Вердер» (3:0), «Унион» (4:0), «Хоффенхайм» (3:2) и «Фрайбург» (2:1). В Кубке Германии команда также пробилась в четвертьфинал, переиграв «Тевтонию» (8:0), «Зандухаузен» (5:2) и «Падерборн» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Байера» предлагают поставить за 2.33.

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    На викторию «Штутгарта» дают 2.90, ничья оценена в 3.80.

    Сделаем ставку на то, что «Байер» все же сможет победить.

    Также поставим на то, что мяч побывает в сетке ворот обеих команд.

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    «Штутгарт» — «Байер»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли «Байер» со «Штутгартом»?
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