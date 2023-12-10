«Страсбург»
Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Страсбург» находится на 13 месте таблицы, лишь на 2 очка опережая опасную зону.
Причем с реализацией у команды имеются значительные трудности. В 14 поединках Лиги 1 забито всего 12 мячей.
Коэффициенты матча Страсбург — Гавр
В предыдущем туре команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде «Страсбург» зацепился за очки в матче с «Брестом» (1:1).
Вот только последняя виктория датирована еще концом сентября. Да и выиграл «Страсбург» лишь в трех матчах чемпионата.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Страсбург» постарается оторваться от опасной зоны на более почтительное расстояние.
«Гавр»
Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Гавр» сейчас десятый, правда, зачастил с ничьими: 7 паритетов.
В плане реализации команда выглядит бледновато. В 14 матчах игроки «Гавра» отправили всего лишь 12 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Гавр» в родных стенах ничего не смог противопоставить ПСЖ (0:2).
Не последнюю роль в команде играет россиянин Далер Кузяев. Опытный хавбек уже отличился двумя забитыми мячами.
Наверняка «Гавр» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Страсбурга» предлагают — 2.20.
На викторию «Гавра» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.44.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал меньше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.72. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.44.