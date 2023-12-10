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    Под знаком голевого минимализма?!

    «Страсбург» — «Гавр». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Гавр»
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    Далер Кузяев
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 10 декабря, начало — в 17:00 мск. «Страсбург» — «Гавр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Декабря 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Гавр Гавр
  • Франция. Лига 1
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    «Страсбург»

    Эта команда нынешний сезон проводит бледновато. «Страсбург» находится на 13 месте таблицы, лишь на 2 очка опережая опасную зону.

    Причем с реализацией у команды имеются значительные трудности. В 14 поединках Лиги 1 забито всего 12 мячей.

    Коэффициенты матча Страсбург — Гавр

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    В предыдущем туре команда разжилась одним зачетным баллом. На выезде «Страсбург» зацепился за очки в матче с «Брестом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Вот только последняя виктория датирована еще концом сентября. Да и выиграл «Страсбург» лишь в трех матчах чемпионата.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. «Страсбург» постарается оторваться от опасной зоны на более почтительное расстояние.

    «Гавр»

    Эта команда нынче ходит в середняках лиги. «Гавр» сейчас десятый, правда, зачастил с ничьими: 7 паритетов.

    В плане реализации команда выглядит бледновато. В 14 матчах игроки «Гавра» отправили всего лишь 12 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Гавр» в родных стенах ничего не смог противопоставить ПСЖ (0:2).

    Не последнюю роль в команде играет россиянин Далер Кузяев. Опытный хавбек уже отличился двумя забитыми мячами.

    Наверняка «Гавр» не будет действовать сугубо от обороны. Команда явно постарается разжиться хотя бы баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Страсбурга» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Гавра» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.44.

    Обе команды явно не блещут результативностью, так что вряд ли стоит ожидать голепада.

    Наш прогноз — Тотал меньше 1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.72. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.44.

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    «Страсбург» — «Гавр»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 10.12.2023. Прогнозы на футбол. Под знаком голевого минимализма?!
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