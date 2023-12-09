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    Стамбульское дерби принесет ничью

    «Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз и ставка (к. 3.85) на футбол 9 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Фенербахче»
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    «Бешикташ»
    9 декабря в Стамбуле на стадионе «Тупрас» пройдет матч дерби, в котором «Бешикташ» сыграет против «Фенербахче» в 15-м туре турецкой Суперлиги. Начало игры запланировано на 19:00 по мск. «Бешикташ» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 09 Декабря 2023 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Бешикташ»

    «Бешикташ» находится на третьей позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В 14 играх он набрал 26 баллов, но от дуэта лидеров отстает аж на 11 пунктов.

    «Черные орлы» сравнительно неплохо провели свой последний отрезок из пяти встреч в рамках чемпионата страны. В этот период они трижды победили, а также раз уступили и сыграли вничью.

    В прошлом туре первенства коллектив в матче дерби на выезде поделил очки с «Анкарагюджю» 1:1, а немногим ранее был дома разгромлен бельгийским «Брюгге» 0:5 в Лиге конференций и лишился шансов на евровесну.

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    При своих болельщиках «Бешикташ» в текущем чемпионате Турции еще не знал горечи поражений. За шесть матчей дома он выиграл пять из них при одной мировой.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» делит с «Галатасараем» первую строку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команд по 37 баллов и отрыв в 11 баллов от ближайшего преследователя.

    «Канарейки» подходят в этому поединку с такой же статистикой в чемпионате, как и у соперника. У них три виктории, один ничейных исход и одно поражение.

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    • В прошлом туре первенства коллектив на своем поле разгромил «Сивасспор» со счетом 4:1, а перед этим крупно уступил в Дании «Норшелланну» 1:6 в Лиге конференций, но еще имеет неплохие шансы выйти в плей-офф.

    Вне родных стен в текущем чемпионате Турции «Фенербахче» еще не уступал. За шесть проведенных игр он отпраздновал виктории в пяти из них и раз расписал мировую.

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    Стоит отметить, что в трех из четырех последних очных встреч этих клубов была зафиксирована ничья и еще один матч в этом отрезке выиграл «Бешикташ».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фенербахче» — 1.95, победа «Бешикташа» — 3.96, ничья — 3.85.

    В этом противостоянии прогнозируем ничью. Ведь статистика последних очных встреч этих клубов указывает именно на мировой исход.

    И также ждем от них результативного футбола и ставим на верховой исход.

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    «Бешикташ» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (3.85), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Стамбульское дерби принесет ничью
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