9 декабря в Стамбуле на стадионе «Тупрас» пройдет матч дерби, в котором «Бешикташ» сыграет против «Фенербахче» в 15-м туре турецкой Суперлиги. Начало игры запланировано на 19:00 по мск. «Бешикташ» — «Фенербахче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бешикташ»

«Бешикташ» находится на третьей позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В 14 играх он набрал 26 баллов, но от дуэта лидеров отстает аж на 11 пунктов.

«Черные орлы» сравнительно неплохо провели свой последний отрезок из пяти встреч в рамках чемпионата страны. В этот период они трижды победили, а также раз уступили и сыграли вничью.

В прошлом туре первенства коллектив в матче дерби на выезде поделил очки с «Анкарагюджю» 1:1, а немногим ранее был дома разгромлен бельгийским «Брюгге» 0:5 в Лиге конференций и лишился шансов на евровесну.

Все прогнозы на футбол

При своих болельщиках «Бешикташ» в текущем чемпионате Турции еще не знал горечи поражений. За шесть матчей дома он выиграл пять из них при одной мировой.

«Фенербахче»

«Фенербахче» делит с «Галатасараем» первую строку в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В активе команд по 37 баллов и отрыв в 11 баллов от ближайшего преследователя.

«Канарейки» подходят в этому поединку с такой же статистикой в чемпионате, как и у соперника. У них три виктории, один ничейных исход и одно поражение.

В прошлом туре первенства коллектив на своем поле разгромил «Сивасспор» со счетом 4:1, а перед этим крупно уступил в Дании «Норшелланну» 1:6 в Лиге конференций, но еще имеет неплохие шансы выйти в плей-офф.

Вне родных стен в текущем чемпионате Турции «Фенербахче» еще не уступал. За шесть проведенных игр он отпраздновал виктории в пяти из них и раз расписал мировую.

Стоит отметить, что в трех из четырех последних очных встреч этих клубов была зафиксирована ничья и еще один матч в этом отрезке выиграл «Бешикташ».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фенербахче» — 1.95, победа «Бешикташа» — 3.96, ничья — 3.85.

В этом противостоянии прогнозируем ничью. Ведь статистика последних очных встреч этих клубов указывает именно на мировой исход.

И также ждем от них результативного футбола и ставим на верховой исход.