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    «Карабах» обеспечит голевое изобилие

    «Сумгаит» — «Карабах». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 8 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сумгаит» — «Карабах»
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    Гурбан Гурбанов
    «Сумгаит» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:30 мск. «Сумгаит» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 08 Декабря 2023 года
    Сумгаит
  • Сумгаит
    •  Сумгаит 18:30 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Сумгаит»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма удачно. «Сумгаит» находится на 3 месте таблицы, серьезно претендуя на медали чемпионата.

    Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 15 поединках чемпионата игроки «Сумгаита» настреляли всего 16 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Сумгаит» добыл лишь один зачетный балл. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Тураном» (2:2).

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    До того команда прошла в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Скромный «Лерик» был разгромлен со счетом 6:0.

    И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление мощным агдамцам. «Сумгаит» полгода назад уже обыгрывал команду Гурбанова (2:1).

    «Карабах»

    Эта команда привычно несется к чемпионству. На текущий момент «Карабах» уверенно возглавляет турнирную таблицу.

    В плане реализации агдамцы выглядят уверенно. Команда Гурбана Гурбанова в 15 матчах наколотила 36 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. «Карабах» не оставил никаких шансов «Габале» (3:0).

    Агдамцы вряд ли упустят очередное чемпионство. Отрыв от идущей следом «Зири» ныне составляет четыре очка.

    Наверняка «Карабах» будет привычно активен у ворот соперника. Подбор игроков у Гурбанова весьма качественный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Сумгаита» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.00.

    «Карабах» по игре выглядит монолитнее, к тому же «Сумгаит» не блещет стабильностью результатов.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.34.

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    «Сумгаит» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» обеспечит голевое изобилие
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