«Сумгаит» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 18:30 мск. «Сумгаит» — «Карабах»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сумгаит»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма удачно. «Сумгаит» находится на 3 месте таблицы, серьезно претендуя на медали чемпионата.

Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 15 поединках чемпионата игроки «Сумгаита» настреляли всего 16 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Сумгаит» добыл лишь один зачетный балл. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Тураном» (2:2).

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До того команда прошла в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Скромный «Лерик» был разгромлен со счетом 6:0.

И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление мощным агдамцам. «Сумгаит» полгода назад уже обыгрывал команду Гурбанова (2:1).

«Карабах»

Эта команда привычно несется к чемпионству. На текущий момент «Карабах» уверенно возглавляет турнирную таблицу.

В плане реализации агдамцы выглядят уверенно. Команда Гурбана Гурбанова в 15 матчах наколотила 36 мячей в ворота соперников.

Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. «Карабах» не оставил никаких шансов «Габале» (3:0).

Агдамцы вряд ли упустят очередное чемпионство. Отрыв от идущей следом «Зири» ныне составляет четыре очка.

Наверняка «Карабах» будет привычно активен у ворот соперника. Подбор игроков у Гурбанова весьма качественный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.33.

На викторию «Сумгаита» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.00.

«Карабах» по игре выглядит монолитнее , к тому же «Сумгаит» не блещет стабильностью результатов.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.34.