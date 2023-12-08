«Сумгаит»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма удачно. «Сумгаит» находится на 3 месте таблицы, серьезно претендуя на медали чемпионата.
Причем с атакой у команды имеются явные проблемы. В 15 поединках чемпионата игроки «Сумгаита» настреляли всего 16 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Сумгаит» добыл лишь один зачетный балл. На выезде команда подписала мировое соглашение с «Тураном» (2:2).
До того команда прошла в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Скромный «Лерик» был разгромлен со счетом 6:0.
И уж наверняка хозяева постараются оказать достойное сопротивление мощным агдамцам. «Сумгаит» полгода назад уже обыгрывал команду Гурбанова (2:1).
«Карабах»
Эта команда привычно несется к чемпионству. На текущий момент «Карабах» уверенно возглавляет турнирную таблицу.
В плане реализации агдамцы выглядят уверенно. Команда Гурбана Гурбанова в 15 матчах наколотила 36 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. «Карабах» не оставил никаких шансов «Габале» (3:0).
Агдамцы вряд ли упустят очередное чемпионство. Отрыв от идущей следом «Зири» ныне составляет четыре очка.
Наверняка «Карабах» будет привычно активен у ворот соперника. Подбор игроков у Гурбанова весьма качественный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.33.
На викторию «Сумгаита» дают — 8.10, ничья оценена — в 5.00.
«Карабах»
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.34.