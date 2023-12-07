7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тоттенхэм»

Команда из столицы Англии успешно стартовала в этом сезоне, однако в последнее время результаты пошли на спад. Сейчас «Тоттенхэм» располагается только на пятом месте в турнирной таблице.

«Шпоры» 28 раз забили соперникам и 17 раз пропустили. Лондонцы имеют в своем активе 27 пунктов. Они только на два очка отстают от лидирующего «Арсенала» и на три — от второго «Манчестер Сити».

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 1.804.304.05Бонус$9500

Также выше команды находятся «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», которые имеют на шесть, четыре и два очка больше. В этом сезоне клуб не участвует в еврокубках, а также уже вылетел из Кубка Лиги.

Все прогнозы на АПЛ

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при трех поражениях и одной ничьей, так что у гостей есть неплохие шансы увезти домой хотя бы один балл.

«Вест Хэм»

В ноябре «Молотобойцы» поднажали и добыли серию хороших результатов в виде четырех побед подряд. Две команда Дэвида Мойеса одержала в Лиге Европы и две в АПЛ.

В ЛЕ «Вест Хэм» обыграл «Бачка-Тополу» и «Олимпиакос» со счетом 1:0. Вопросы о выходе в плей-офф сняты, но впереди игра с «Фрайбургом» за первое место.

В АПЛ было веселее. Он одолел «Ноттингем» (3:2), «Бернли» (2:1) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). В таблице клуб осел на 9-м месте с 21 набранным баллом.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при победах в четырех из них, так что такая форма может позволить ему как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм» коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Вест Хэма» оценивается в 4,04, ничья — в 4,14.

В пяти последних матчах гости не проиграли при четырех победах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» не проиграет за 2,30.

Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет за 4,04, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили, тогда как хозяева уступили в трех из четырех последних поединков.