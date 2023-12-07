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    Вернется ли «Тоттенхэм» к победам?

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
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    «Тоттенхэм» идет на 5-м месте
    7 декабря в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Декабря 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:15 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Тоттенхэм»

    Команда из столицы Англии успешно стартовала в этом сезоне, однако в последнее время результаты пошли на спад. Сейчас «Тоттенхэм» располагается только на пятом месте в турнирной таблице.

    «Шпоры» 28 раз забили соперникам и 17 раз пропустили. Лондонцы имеют в своем активе 27 пунктов. Они только на два очка отстают от лидирующего «Арсенала» и на три — от второго «Манчестер Сити».

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вест Хэм

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  • 1.804.304.05Бонус$9500
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    Также выше команды находятся «Арсенал», «Ливерпуль» и «Астон Вилла», которые имеют на шесть, четыре и два очка больше. В этом сезоне клуб не участвует в еврокубках, а также уже вылетел из Кубка Лиги.

    Все прогнозы на АПЛ

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при трех поражениях и одной ничьей, так что у гостей есть неплохие шансы увезти домой хотя бы один балл.

    «Вест Хэм»

    В ноябре «Молотобойцы» поднажали и добыли серию хороших результатов в виде четырех побед подряд. Две команда Дэвида Мойеса одержала в Лиге Европы и две в АПЛ.

    В ЛЕ «Вест Хэм» обыграл «Бачка-Тополу» и «Олимпиакос» со счетом 1:0. Вопросы о выходе в плей-офф сняты, но впереди игра с «Фрайбургом» за первое место.

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    • В АПЛ было веселее. Он одолел «Ноттингем» (3:2), «Бернли» (2:1) и сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). В таблице клуб осел на 9-м месте с 21 набранным баллом.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при победах в четырех из них, так что такая форма может позволить ему как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Тоттенхэм» коэффициент на победу которого равен 1,82. Успех «Вест Хэма» оценивается в 4,04, ничья — в 4,14.

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    В пяти последних матчах гости не проиграли при четырех победах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вест Хэм» не проиграет за 2,30.

    Еще один вариант ставки — «Вест Хэм» выиграет за 4,04, ведь в четырех из пяти последних матчей гости победили, тогда как хозяева уступили в трех из четырех последних поединков.

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    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Тоттенхэм» к победам?
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