«Куяба»
Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Куяба» сохранила прописку в элите, что само по себе и немало.
В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах игроки «Куябы» отличились всего лишь 37 точными выстрелами.
В своем последнем поединке чемпионата «Куяба» проиграла. «Фламенго» оказался сильнее со счетом 2:1.
Правда, команда уже давно обеспечила себе спокойную жизнь. Так что отсутствие мотивации на последние туры вполне оправдано.
Вообще, «Куяба» традиционно сложно играет с «Атлетико Паранаэнсе». Из пяти последних очных поединков выигран всего один при трех коллизиях.
«Атлетико Паранаэнсе»
Эта команда сражается лишь за 7 место. «Атлетико Паранаэнсе» лишь по дополнительным показателям отстает от «Флуминенсе».
Команда слишком уж часто играет вничью. В 37 поединках чемпионата Бразилии добыто целых 14 паритетов.
Последний поединок для команды сложился удачно. «Атлетико Паранаэнсе» в родных стенах разгромил «Сантос» (3:0).
Более того, команда не проигрывает уже месяц. Да и вообще, по подбору игроков она явно находится не на своем месте.
Гости максимально мотивированы завершить чемпионат викторией. Ко всему прочему, соперник концовку откровенно проваливает.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико Паранаэнсе» предлагают — 2.74.
На викторию «Куябы» дают — 2.79, ничья оценена — в 2.95.
Гости
Наш прогноз — Победа «Атлетико Паранаэнсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.