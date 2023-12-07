«Куяба» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Куяба»

Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Куяба» сохранила прописку в элите, что само по себе и немало.

В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах игроки «Куябы» отличились всего лишь 37 точными выстрелами.

В своем последнем поединке чемпионата «Куяба» проиграла. «Фламенго» оказался сильнее со счетом 2:1.

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Правда, команда уже давно обеспечила себе спокойную жизнь. Так что отсутствие мотивации на последние туры вполне оправдано.

Вообще, «Куяба» традиционно сложно играет с «Атлетико Паранаэнсе». Из пяти последних очных поединков выигран всего один при трех коллизиях.

«Атлетико Паранаэнсе»

Эта команда сражается лишь за 7 место. «Атлетико Паранаэнсе» лишь по дополнительным показателям отстает от «Флуминенсе».

Команда слишком уж часто играет вничью. В 37 поединках чемпионата Бразилии добыто целых 14 паритетов.

Последний поединок для команды сложился удачно. «Атлетико Паранаэнсе» в родных стенах разгромил «Сантос» (3:0).

Более того, команда не проигрывает уже месяц. Да и вообще, по подбору игроков она явно находится не на своем месте.

Гости максимально мотивированы завершить чемпионат викторией. Ко всему прочему, соперник концовку откровенно проваливает.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико Паранаэнсе» предлагают — 2.74.

На викторию «Куябы» дают — 2.79, ничья оценена — в 2.95.

Гости еще имеют турнирную мотивацию , и уж точно будут максимально активными в атаке.

Наш прогноз — Победа «Атлетико Паранаэнсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.