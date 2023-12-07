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    «Атлетико Паранаэнсе» завершит чемпионат победой

    «Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 2.74) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Атлетико Паранаэнсе»
    «Куяба» сыграет на своем поле с «Атлетико Паранаэнсе» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Декабря 2023 года
    Куяба
  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 03:30 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Бразилия. Серия А
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    «Куяба»

    Эта команда нынешний сезон проводит довольно продуктивно. «Куяба» сохранила прописку в элите, что само по себе и немало.

    В плане реализации у команды не все так позитивно. В 37 матчах игроки «Куябы» отличились всего лишь 37 точными выстрелами.

    В своем последнем поединке чемпионата «Куяба» проиграла. «Фламенго» оказался сильнее со счетом 2:1.

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    Правда, команда уже давно обеспечила себе спокойную жизнь. Так что отсутствие мотивации на последние туры вполне оправдано.

    Вообще, «Куяба» традиционно сложно играет с «Атлетико Паранаэнсе». Из пяти последних очных поединков выигран всего один при трех коллизиях.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    Эта команда сражается лишь за 7 место. «Атлетико Паранаэнсе» лишь по дополнительным показателям отстает от «Флуминенсе».

    Команда слишком уж часто играет вничью. В 37 поединках чемпионата Бразилии добыто целых 14 паритетов.

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    • Последний поединок для команды сложился удачно. «Атлетико Паранаэнсе» в родных стенах разгромил «Сантос» (3:0).

    Более того, команда не проигрывает уже месяц. Да и вообще, по подбору игроков она явно находится не на своем месте.

    Гости максимально мотивированы завершить чемпионат викторией. Ко всему прочему, соперник концовку откровенно проваливает.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетико Паранаэнсе» предлагают — 2.74.

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    На викторию «Куябы» дают — 2.79, ничья оценена — в 2.95.

    Гости еще имеют турнирную мотивацию, и уж точно будут максимально активными в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико Паранаэнсе». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Ничья за 2.95.

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    «Куяба» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. «Атлетико Паранаэнсе» завершит чемпионат победой
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