«Палмейрас» сыграет на выезде против «Крузейро» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Крузейро» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Крузейро»

«Крузейро» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии А, набрав за тур до финиша 47 очков.

Клуб из Белу-Оризонти досрочно обезопасил себя от вылета из элитного дивизиона и возможной нервотрепки в заключительном матче.

Более того, «Крузейро» даже претендует на попадание в групповой этап Южноамериканского кубка. Но для этого ему желательно побеждать в предстоящей игре.

В Бразилии при равенстве очков выше тот, у кого больше побед. «Крузейро» опережает «Сантос» на три очка, но в случае поражения от «Палмейрас» и победы конкурента рискует остаться без путевки во второй по значимости клубный турнир Южной Америки.

«Палмейрас»

«Палмейрас» за тур до завершения чемпионата находится на первой строчке, опережая на три очка «Атлетико Минейро» и «Фламенго».

У «Палмейраса» сейчас 20 побед, у конкурентов — по 19. Даже если команда Абела Феррейры проиграет в предстоящем матче, она, скорее всего, все равно станет чемпионом благодаря лучшей разнице мячей.

Все прогнозы на футбол

Вряд ли «Атлетико Минейро» сможет выиграть у «Байи» с разницей в восемь мячей и более.

«Палмейрас» выиграл восемь из десяти предыдущих матчей. В четырех недавних играх зелено-белые забили десять мячей.

Прогноз и ставка

На «Крузейро» в этом матче можно поставить за 3.62, ничью букмекеры предлагают за 2.91, а победу «Палмейраса» — за 2.26.

Ничья в этом матче устроит и хозяев, и гостей. Первым она обеспечит участие в Южноамериканском кубке, а вторым — чемпионский титул. Смысл кому-то рисковать?

Ставка — ничья за 2.91.