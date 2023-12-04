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    «Спортинг» разгромит «Жил Висенте»?

    «Спортинг» — «Жил Висенте». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 4 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Жил Висенте»
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    «Спортинг»
    4 декабря в рамках 12-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» сыграет против «Жил Висенте». Начало игры запланировано на 23:15 по мск. «Спортинг» — «Жил Висенте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 04 Декабря 2023 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:15 Жил Висенте Жил Висенте
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    «Спортинг»

    Команда занимает 2-е место в таблице чемпионата Португалии с 28-ю очками в активе. «Спортинг» продолжает борьбу за лидерство в лиге с «Бенфикой» и «Порту». Лиссабонская команда имеет все шансы на успех.

    В последнем туре команда проиграла прямому конкуренту — «Бенфике» (1:2). «Спортинг» вел в счете, но умудрился упустить 3 очка, пропустив 2 гола на 90+4-й и 90+7-й минутах встречи.

    Коэффициенты матча Спортинг — Жил Висенте

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    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда проиграла только один раз, трижды победила и один раз сыграла вничью. За этот период «Спортинг» забил 15 голов при 6-и пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что команда из Лиссабона выиграла все 6 матчей на своем поле в нынешнем сезоне, пропустив всего 5 мячей. Сможет ли «Спортинг» продлить свою победную серию? Шансы на это очень велики.

    «Жил Висенте»

    Команда находится в нижней части турнирной таблицы, занимая 13-е место с 11-ю очками в активе. «Висенте» опережает зону вылета всего на один балл. Если команда так и не сумеет найти свою игру, то может вылететь из чемпионата Португалии.

    «Висенте» играет очень результативно, как для 13-й команды в лиге, забив за 11 матчей 23 гола при 22-х пропущенных. «Жил Висенте» и в последних матчах нередко забивала и пропускала пачками.

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    • В последних 5-и встречах команда обыграла только «Каса Пию» (2:0), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. В последнем туре «Висенте» поделил очки с «Риу Аве» (1:1), забив по голу во 2-м тайме.

    В последний раз «Жил Висенте» и «Спортинг» встречались между собой в апреле этого года. В том матче команды поделили очки, так и не сумев открыть счет в матче (0:0), но в прошлом сезоне «Спортинг» не был таким мощным, как в этом году.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Спортинг» коэффициент на победу которого равен 1.17. Успех «Жил Висенте» оценивается в 14.00, ничья — в 7.60.

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    «Спортинг» выиграл все домашние матчи в нынешнем сезоне. Можно предположить, что лиссабонцы не оставят шансов и «Жил Висенте».

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Спортинга» с форой (-2.5) за 2.35.

    Еще один вариант ставки — Обе команды забьют — нет за 1.78.

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    «Спортинг» — «Жил Висенте»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 04.12.2023. Прогнозы на футбол. «Спортинг» разгромит «Жил Висенте»?
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