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    «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Ставка (к.2,34) и прогноз на чемпионат Испании, 2 декабря 2023 года

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    Капитан гостей Микель Оярсабаль
    «Осасуна» у себя дома сразится с «Реалом Сосьедад» в рамках 15-го тура испанской Примеры. Матч состоится 2 декабря, 23:00 (мск). «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Декабря 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Осасуна»

    После 14-ти туров «Осасуна» идет в таблице Ла Лиги на 14-м месте с 14 очками. В последней игре команда уступила «Вильярреалу» со счетом 1:3.

    В том матче подопечные Ягоба Аррасате выстояли в первом тайме, но сразу после перерыва пропустили два гола. «Осасуна» смогла сократить разрыв, но через несколько минут снова пропустила третий гол.

    Коэффициенты матча Осасуна — Реал Сосьедад

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  • 3.503.202.25Бонус$9500
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    Единственный мяч в составе клуба из Памплоны на счету центрально защитника Алехандро Катены. Уже какой сезон Аррасате выжимает максимум из довольно среднего состава и стабильно удерживает команду в середине турнирной таблицы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    У «Осасуны» довольно опытный и сыгранный состав, но все равно он гораздо слабее на всех позициях, чем у «Реала Сосьедад», с которым предстоит встречать в следующем туре.

    «Реал Сосьедад»

    Как обычно, команда Иманоля Альгуасила идет в турнирной таблице сразу за грандами испанского футбола. Сейчас она пятом-шестом месте вместе со своим принципиальным соперником «Атлетиком».

    В двух последних турах «Реал Сосьедад» взял шесть очков. Сначала на выезде была обыграна «Альмерия» (3:1), а затем на своем поле случилась победа над «Севильей».

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    • В Лиге чемпионов на неделе команда получила возможность выставить резервный состав, так как к пятому туру решила все вопросы относительно выхода из группы.

    Матч против «Ред Булл Зальцбург» завершился вничью 0:0. Альгуасиль дал отдохнуть многим лидерам перед очередным туром испанской Примеры и заодно проверил ближайший резерв, в частности Арсен Захарян провел на поле все 90 минут.

    Прогноз и ставка

    В этой игре букмекеры видят фаворитом «Реал Сосьедад», на победу которого дают — 2,34. Ничья оценивается — 3,20. На «Осасуну» — 3,50.

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    Гости получили возможность провести тренировку с повышенной ответственностью в условиях Лиги чемпионов, когда не давит необходимость добиться результата любой ценой. Сэкономили силы и подходят в отличном настроении к матчу Ла Лиги.

    «Реал Сосьедад» гораздо более мастеровитее и опытнее «Осасуны», он должен добиться успеха. За такой отличный коэффициент 2,34 стоит попробовать взять ставку на «чистую победу Реал Сосьедад».

    В качестве более рискового прогноза стоит рассмотреть «победу Реал Сосьедад с форой минус 1» за 3,70. С такой мощной атакой гости могут учинить разгром.

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    «Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. Фаворит подтвердит свой уровень
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