«Палермо» сыграет на своем поле с «Катанзаро» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Палермо» — «Катанзаро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Палермо»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. Ныне «Палермо» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 14 поединках чемпионата пропущено всего 11 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Палермо» добыл всего один зачетный балл. В матче с «Тернаной» была зафиксирована ничья (1:1).

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Матчи с «Катанзаро» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.

И уж наверняка хозяева постараются подняться в топ-4. Более того, «Палермо» явно начнет встречу максимально активно.

«Катанзаро»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит достаточно прилично. На текущий момент «Катанзаро» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

В плане реализации у команды все складывается неплохо. Игроки команды забили 22 мяча в 14 поединках Серии B.

Свой последний поединок команда провела успешно. «Катанзаро» дома уверенно расправился с «Козенцей» (2:0).

До того «Катанзаро» уступил «Венеции» (1:2). Да и домашняя коллизия от «Модены» (1:2) явно не прибавила положительных эмоций.

Наверняка «Катанзаро» постарается сыграть вторым номером. Гости явно будут рады даже одному заработанному баллу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палермо» предлагают — 1.79.

На викторию «Катанзаро» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.78.

«Палермо» по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно сразу пойдет в атаку .

Наш прогноз — Победа «Палермо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.