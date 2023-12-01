«Палермо»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. Ныне «Палермо» находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 14 поединках чемпионата пропущено всего 11 мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Палермо» добыл всего один зачетный балл. В матче с «Тернаной» была зафиксирована ничья (1:1).
Матчи с «Катанзаро» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.
И уж наверняка хозяева постараются подняться в топ-4. Более того, «Палермо» явно начнет встречу максимально активно.
«Катанзаро»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит достаточно прилично. На текущий момент «Катанзаро» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.
В плане реализации у команды все складывается неплохо. Игроки команды забили 22 мяча в 14 поединках Серии B.
Свой последний поединок команда провела успешно. «Катанзаро» дома уверенно расправился с «Козенцей» (2:0).
До того «Катанзаро» уступил «Венеции» (1:2). Да и домашняя коллизия от «Модены» (1:2) явно не прибавила положительных эмоций.
Наверняка «Катанзаро» постарается сыграть вторым номером. Гости явно будут рады даже одному заработанному баллу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палермо» предлагают — 1.79.
На викторию «Катанзаро» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.78.
«Палермо» по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж
Наш прогноз — Победа «Палермо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.