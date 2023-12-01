ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах Эдди Нкетиа и Букайо Сака«Арсенал» — «Ланс» 6:0. Онлайн Арман ЦарукянИнтригующий бой Дариуша с Царукяном, возвращение Фигередо. Анонс карда UFC Austin
  • 09:35
    • «Лейкерс» разгромили «Детройт», «Денвер» выиграл у «Хьюстона» благодаря трипл-даблу Йокича
  • 01:07
    • «Бенфика», выигрывая по ходу матча 3:0, упустила победу в матче с «Интером»
  • 01:00
    • Молодой аргентинец принес победу «Реалу» над «Наполи»
  • 00:58
    • «Бавария» и «Копенгаген» обошлись без забитых голов
  • 00:53
    • «Арсенал» разгромил «Ланс» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Палермо» сразу помчится в атаку

    «Палермо» — «Катанзаро». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Серия B, 1 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Палермо
    Прогноз и ставки на «Палермо» — «Катанзаро»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Палермо»
    «Палермо» сыграет на своем поле с «Катанзаро» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Палермо» — «Катанзаро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 01 Декабря 2023 года
    Палермо
  • Италия. Серия B
    •  Палермо 22:30 Catanzaro Catanzaro
  • Италия. Серия B
    •

    «Палермо»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за повышение в классе. Ныне «Палермо» находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Главной ценностью команды являются надежные тылы. В 14 поединках чемпионата пропущено всего 11 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Палермо» добыл всего один зачетный балл. В матче с «Тернаной» была зафиксирована ничья (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Катанзаро» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграно два при трех ничьих.

    И уж наверняка хозяева постараются подняться в топ-4. Более того, «Палермо» явно начнет встречу максимально активно.

    «Катанзаро»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит достаточно прилично. На текущий момент «Катанзаро» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

    В плане реализации у команды все складывается неплохо. Игроки команды забили 22 мяча в 14 поединках Серии B.

  • Трансферный дайджест. 21 ноября — 27 ноября
  • Где окажется Кварацхелия, Варан уйдет из «Манчестер Юнайтед» и будущее Томаса Мюллера
  • 27/11/2023

    • Свой последний поединок команда провела успешно. «Катанзаро» дома уверенно расправился с «Козенцей» (2:0).

    До того «Катанзаро» уступил «Венеции» (1:2). Да и домашняя коллизия от «Модены» (1:2) явно не прибавила положительных эмоций.

    Наверняка «Катанзаро» постарается сыграть вторым номером. Гости явно будут рады даже одному заработанному баллу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палермо» предлагают — 1.79.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Катанзаро» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.78.

    «Палермо» по игре выглядят явно мощнее соперника, и уж точно сразу пойдет в атаку.

    Наш прогноз — Победа «Палермо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.87
  • Прогноз на матч Севастова — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бачка-Топола — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аталанта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч АЕК — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Лугано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Олимпия — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Штурм — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фрайбург — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Палермо» — «Катанзаро»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. «Палермо» сразу помчится в атаку
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры