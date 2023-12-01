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    Да будет голевой спектакль!

    «Пахтакор» — «Бунедкор». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Пахтакор» — «Бунедкор»
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    «Пахтакор»
    «Пахтакор» сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 26-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 15:15 мск. «Пахтакор» — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Пахтакор»

    Эта команда нынешний сезон провела блестяще. Ташкентцы уже обеспечили себе чемпионский титул, в прошлом туре став недосягаемыми для конкурентов.

    Правда, оборона команды не выглядела неприступно. В 25 матчах чемпионата в ворота «Пахтакора» влетело 22 мяча.

    В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Пахтакор» в рамках Азиатской лиги чемпионов переиграл «Аль-Аин» (3:1).

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    Ташкентцы выиграли два своих последних матча. Да и добыть победу перед своими болельщиками уже в ранге чемпионов — отличная мотивация.

    Вообще, «Пахтакор» сложно играет с «Бунедкором». Из четырех последних очных поединков соперники по два раза обыграли друг друга.

    «Бунедкор»

    Эта команда в нынешнем сезоне осела в середине турнирной таблицы. На данный момент «Бунедкор» пребывает на 8 позиции.

    В плане реализации у команды явные трудности. В 25 матчах чемпионата игроки «Бунедкора» сумели отличиться лишь 27 раз.

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    • Последний поединок для команды сложился успешно. Дома «Бунедкор» с минимальным счетом переиграл «Металлург» Бекабад.

    Зато до того команда была разгромлена «Навбахором» (0:3). В общем, стабильности нет даже в первом приближении…

    И уж точно гости постараются дать бой чемпиону. «Бунедкор» уже вряд ли сдвинется с 8 места, но завершить сезон захочет на позитивной ноте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.35.

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    На викторию «Бунедкора» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.10.

    «Пахтакор» уже чемпион, да и гости не поднимутся выше в таблице, так что соперники смогут сыграть без оглядки на результат.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.53.

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    «Пахтакор» — «Бунедкор»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. Да будет голевой спектакль!
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