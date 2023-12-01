«Пахтакор» сыграет на своем поле с «Бунедкором» в рамках 26-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 15:15 мск. «Пахтакор» — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Пахтакор»

Эта команда нынешний сезон провела блестяще. Ташкентцы уже обеспечили себе чемпионский титул, в прошлом туре став недосягаемыми для конкурентов.

Правда, оборона команды не выглядела неприступно. В 25 матчах чемпионата в ворота «Пахтакора» влетело 22 мяча.

В своем последнем поединке команда добыла викторию. «Пахтакор» в рамках Азиатской лиги чемпионов переиграл «Аль-Аин» (3:1).

Все прогнозы на футбол

Ташкентцы выиграли два своих последних матча. Да и добыть победу перед своими болельщиками уже в ранге чемпионов — отличная мотивация.

Вообще, «Пахтакор» сложно играет с «Бунедкором». Из четырех последних очных поединков соперники по два раза обыграли друг друга.

«Бунедкор»

Эта команда в нынешнем сезоне осела в середине турнирной таблицы. На данный момент «Бунедкор» пребывает на 8 позиции.

В плане реализации у команды явные трудности. В 25 матчах чемпионата игроки «Бунедкора» сумели отличиться лишь 27 раз.

Последний поединок для команды сложился успешно. Дома «Бунедкор» с минимальным счетом переиграл «Металлург» Бекабад.

Зато до того команда была разгромлена «Навбахором» (0:3). В общем, стабильности нет даже в первом приближении…

И уж точно гости постараются дать бой чемпиону. «Бунедкор» уже вряд ли сдвинется с 8 места, но завершить сезон захочет на позитивной ноте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Пахтакора» предлагают — 1.35.

На викторию «Бунедкора» дают — 7.40, ничья оценена — в 5.10.

«Пахтакор» уже чемпион, да и гости не поднимутся выше в таблице, так что соперники смогут сыграть без оглядки на результат .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.79. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.53.