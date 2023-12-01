Сборная ФНЛ
Эта команда, как правило, играла против сборной итальянской Серии B. Причем в 6 поединках не добыто ни единой виктории.
В шести встречах добыто всего три ничьих. В трех остальных поединках сборная ФНЛ потерпела поражения.
Главным тренером команды поставлен Евгений Калешин. Уже экс-наставник «Акрона» способен выстроить игру команды фактически с колес.
Сборная ФНЛ в кадровом плане выглядит мастеровитее соперника. Да и мотивация поставить на место выскочек из Медиалиги имеется.
И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Калешина явно будет превалировать на поле.
Сборная Медиалиги
Эта команда, по сути, только начинает писать свою историю. Отчетная встреча станет лишь второй в ее послужном списке.
Главным бичом команды является слабая сыгранность исполнителей. Да и квалификация большинства игроков вызывает сомнения.
Свой единственный доселе поединок сборная Медиалиги провела крайне неудачно. В матче с «Крыльями Советов» команда была разгромлена (0:4).
Наставником сборной Медиалиги является Игорь Звездин. Помощниками его станут Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.
Наверняка Сборная Медиалиги постарается дать бой более опытному оппоненту. Вот только пресловутой сыгранности может не хватить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу сборной ФНЛ предлагают — 1.44.
На викторию сборной Медиалиги дают — 8.30, ничья оценена — в 4.99.
Сборная ФНЛ
Наш прогноз — Фора сборной ФНЛ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.80.