Сборная ФНЛ сыграет на своем поле со сборной Медиалиги в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 20:00 мск. Сборная ФНЛ — Сборная Медиалиги: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сборная ФНЛ

Эта команда, как правило, играла против сборной итальянской Серии B. Причем в 6 поединках не добыто ни единой виктории.

В шести встречах добыто всего три ничьих. В трех остальных поединках сборная ФНЛ потерпела поражения.

Главным тренером команды поставлен Евгений Калешин. Уже экс-наставник «Акрона» способен выстроить игру команды фактически с колес.

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Сборная ФНЛ в кадровом плане выглядит мастеровитее соперника. Да и мотивация поставить на место выскочек из Медиалиги имеется.

И уж точно хозяева будут максимально активно атаковать. Команда Калешина явно будет превалировать на поле.

Сборная Медиалиги

Эта команда, по сути, только начинает писать свою историю. Отчетная встреча станет лишь второй в ее послужном списке.

Главным бичом команды является слабая сыгранность исполнителей. Да и квалификация большинства игроков вызывает сомнения.

Свой единственный доселе поединок сборная Медиалиги провела крайне неудачно. В матче с «Крыльями Советов» команда была разгромлена (0:4).

Наставником сборной Медиалиги является Игорь Звездин. Помощниками его станут Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.

Наверняка Сборная Медиалиги постарается дать бой более опытному оппоненту. Вот только пресловутой сыгранности может не хватить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу сборной ФНЛ предлагают — 1.44.

На викторию сборной Медиалиги дают — 8.30, ничья оценена — в 4.99.

Сборная ФНЛ по подбору игроков явно превосходит оппонента , и уж точно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Фора сборной ФНЛ -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.80.