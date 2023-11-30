«Ливерпуль» сыграет на своем поле с австрийским клубом ЛАСК в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — ЛАСК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занимает первое место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.

В начале ноября «мерсисайдцы» проиграл на поле «Тулузы» (2:3). Это поражение стало для них первым в текущем розыгрыше ЛЕ.

Коэффициенты матча Ливерпуль — ЛАСК 1X2Новым игрокам 1.1210.5021.00Бонус$9500

До этого у «Ливерпуля» было три победы подряд, а на юге Франции команда Юргена Клоппа, похоже, так и не смогла заставить себя играть в полную силу.

В прошлую субботу «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. Для гостевого матча против столь мощного соперника это более чем достойный результат.

«Ливерпуль» выиграл девять предыдущих матчей на своем поле с общим счетом 27:4.

ЛАСК

ЛАСК тем временем находится на последней строчке, набрав в четырех турах лишь три очка.

Австрийский клуб проиграл три первых матчах, после чего одержал домашнюю победу над бельгийским «Юнионом» (3:0).

При этом ЛАСК еще ни разу не набирал очки в гостях. Команда Томаса Загедера проиграла на поле «Тулузы» и «Юниона».

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ЛАСК пропустил лишь три мяча в пяти предыдущих матчах, но перед встречей с «Ливерпулем» на этот факт вряд ли стоит обращать внимание.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 9.50, а победу ЛАСК — за 22.00.

Скорее всего, «красные» порадуют местную публику. Даже в том случае, если Юрген Клопп решит провести ротацию состава.

Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 2.00.