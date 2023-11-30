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    «Ливерпуль» обыграет ЛАСК с разницей минимум в три мяча?

    «Ливерпуль» — ЛАСК. Ставка (к. 2.00) и прогноз на Лигу Европу 30 ноября 2023 года

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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с австрийским клубом ЛАСК в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — ЛАСК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 30 Ноября 2023 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 23:00 ЛАСК ЛАСК
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» занимает первое место в группе после четырех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.

    В начале ноября «мерсисайдцы» проиграл на поле «Тулузы» (2:3). Это поражение стало для них первым в текущем розыгрыше ЛЕ.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — ЛАСК

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    До этого у «Ливерпуля» было три победы подряд, а на юге Франции команда Юргена Клоппа, похоже, так и не смогла заставить себя играть в полную силу.

    В прошлую субботу «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. Для гостевого матча против столь мощного соперника это более чем достойный результат.

    «Ливерпуль» выиграл девять предыдущих матчей на своем поле с общим счетом 27:4.

    ЛАСК

    ЛАСК тем временем находится на последней строчке, набрав в четырех турах лишь три очка.

    Австрийский клуб проиграл три первых матчах, после чего одержал домашнюю победу над бельгийским «Юнионом» (3:0).

    При этом ЛАСК еще ни разу не набирал очки в гостях. Команда Томаса Загедера проиграла на поле «Тулузы» и «Юниона».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    ЛАСК пропустил лишь три мяча в пяти предыдущих матчах, но перед встречей с «Ливерпулем» на этот факт вряд ли стоит обращать внимание.

    Прогноз и ставка

    На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают за 9.50, а победу ЛАСК — за 22.00.

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    Скорее всего, «красные» порадуют местную публику. Даже в том случае, если Юрген Клопп решит провести ротацию состава.

    Ставка — победа «Ливерпуля» с форой (-2,5) за 2.00.

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    «Ливерпуль» — ЛАСК: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» обыграет ЛАСК с разницей минимум в три мяча?
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