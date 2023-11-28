«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Престон Норт Энд» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 22:45 мск. «Мидлсбро» — «Престон Норт Энд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Мидлсбро»

Эта команда нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Ныне «Мидлсбро» оккупировал скромное 12 место в таблице.

Команда потенциально крепка, вот только стабильности ей недостает. В 17 матчах добыто 7 викторий при 7 же поражениях.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Престон Норт Энд 1X2Новым игрокам 1.653.955.20Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Мидлсбро» потерпел досадную коллизию. Команда уступила «Бристоль Сити» (2:3).

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А вот до того команда нанесла поражение лидеру Чемпионшипа «Лестеру» (1:0). Правда, пропускает «боро» немало: 26 голов в 17 матчах.

Поединки с престонцами для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч добыто две победы при трех коллизиях.

«Престон Норт Энд»

Эта команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за выход в АПЛ. На данный момент «Престон Норт Энд» пребывает на 6 строчке турнирной таблицы.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 17 поединках Чемпионшипа в воротах престонцев побывало 26 мячей.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Престон Норт Энд» в родных стенах уступил «Кардиффу» (1:2).

А ведь до того престонцы добыли две виктории кряду. Причем были обыграны крепкие «Ковентри» (3:2) и «Блэкберн» (2:1).

Наверняка «Престон Норт Энд» постарается разжиться хотя бы баллом. Гости могут извлечь дивиденды из контратак.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.66.

На викторию «Престон Норт Энд» дают — 4.89, ничья оценена — в 4.10.

Хозяева крайне нестабильны, тогда как престонцы способны дать знатный бой любому оппоненту .

Наш прогноз — Победа «Престон Норт Энд» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.65.