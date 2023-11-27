«Алания» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 20-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:30 мск. «Алания» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Алания»

Команда уже несколько лет борется за попадание в РПЛ, но все никак не получается это сделать. После 19-и туров «Алания» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 31-м баллом в активе. Команда отстает от зоны стыков на 4 балла.

Стоит отметить, что практически половину голов «Алании» забил форвард Ислам Машуков — 10 мячей за 19 встреч. Игрок занимает 2-е место в списке лучших бомбардирова.

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«Алания» не может победить на протяжении 5-и матчей. За этого период команда дважды проиграла и трижды сыграла вничью, забив 6 голов при 10-и пропущенных.

Прогнозы на ФНЛ

В предстоящем матче «Алания» встретится со своим прямым конкурентом по турнирной таблице — «Акроном». Владикавказская команда набрала 20 очков из 27-и возможных на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

«Акрон»

В прошлом сезоне тольяттинская команда удивила всех на Кубке России, раз за разом проходя лидеров РПЛ. Уже в нынешнем сезоне «Акрон» всерьез претендует на выход в Премьер-лигу. Команда занимает 5-е место в лиге и отстает от зоны стыков на один балл.

«Акрон» — одна из лучших команд в лиге по результативности. За 19 встреч тольяттинцы забили 26 голов при 14-и пропущенных. К тому же, нападающий команды Абу-Саид Эльдарушев занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 6 голов за 18 встреч.

В последних 5-и матчах «Акрон» проиграл только «Волгарю» (0:1), однажды сыграл вничью и трижды победил. В одной из последних туров команда отлично смотрелась в матче с прямым конкурентом «Химками» (2:2). Команды быстро обменялись голами во 2-м тайме.

«Акрон» и «Алания» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче тольяттинцы минимально обыграли соперника (1:0) на своем поле. Интересно, что «Акрон» занимает 2-е место в лиге по результатам гостевых встреч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.30.

На викторию «Акрона» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

Несмотря на поражение «Акрона» в последнем туре, команда смотрится очень здорово. Можно рискнуть и предположить, что гости заберут 3 очка.

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Наш прогноз — Победа «Акрона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.93.