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    Сможет ли «Акрон» обыграть «Аланию» в гостях?

    «Алания» — «Акрон». Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 27 ноября 2023 года

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    «Акрон»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках 20-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 19:30 мск. «Алания» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 19:30 Акрон Акрон
  • Тольятти
    •

    «Алания»

    Команда уже несколько лет борется за попадание в РПЛ, но все никак не получается это сделать. После 19-и туров «Алания» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 31-м баллом в активе. Команда отстает от зоны стыков на 4 балла.

    Стоит отметить, что практически половину голов «Алании» забил форвард Ислам Машуков — 10 мячей за 19 встреч. Игрок занимает 2-е место в списке лучших бомбардирова.

    Коэффициенты матча Алания — Акрон

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    «Алания» не может победить на протяжении 5-и матчей. За этого период команда дважды проиграла и трижды сыграла вничью, забив 6 голов при 10-и пропущенных.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче «Алания» встретится со своим прямым конкурентом по турнирной таблице — «Акроном». Владикавказская команда набрала 20 очков из 27-и возможных на своем поле, занимая 5-е место в лиге по этому показателю.

    «Акрон»

    В прошлом сезоне тольяттинская команда удивила всех на Кубке России, раз за разом проходя лидеров РПЛ. Уже в нынешнем сезоне «Акрон» всерьез претендует на выход в Премьер-лигу. Команда занимает 5-е место в лиге и отстает от зоны стыков на один балл.

    «Акрон» — одна из лучших команд в лиге по результативности. За 19 встреч тольяттинцы забили 26 голов при 14-и пропущенных. К тому же, нападающий команды Абу-Саид Эльдарушев занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 6 голов за 18 встреч.

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    • В последних 5-и матчах «Акрон» проиграл только «Волгарю» (0:1), однажды сыграл вничью и трижды победил. В одной из последних туров команда отлично смотрелась в матче с прямым конкурентом «Химками» (2:2). Команды быстро обменялись голами во 2-м тайме.

    «Акрон» и «Алания» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче тольяттинцы минимально обыграли соперника (1:0) на своем поле. Интересно, что «Акрон» занимает 2-е место в лиге по результатам гостевых встреч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Акрона» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.20.

    Несмотря на поражение «Акрона» в последнем туре, команда смотрится очень здорово. Можно рискнуть и предположить, что гости заберут 3 очка.

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    Наш прогноз — Победа «Акрона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.93.

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    «Алания» — «Акрон»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 27.11.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Акрон» обыграть «Аланию» в гостях?
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