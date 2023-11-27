27 ноября, 15-й тур второй лиги Франции — «Анже» примет у себя «Кан». Встреча стартует в 22:45 мск. «Анже» — «Кан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анже»

Хозяева намерены быстро вернуться в Лигу 1. Они занимают сейчас 2-е место в таблице, которое дают прямую путевку в высший дивизион.

За 14 туров «Анже» набрал 27 очков. Клуб выиграл 8 матчей из 14 и трижды сыграл вничью.

В ноябре команда обыграла на своем поле «Валенсьен» со счетом 2:0, а также сыграла результативную ничью с «По» (4:4).

Все прогнозы на футбол

В активе хозяев 5 побед подряд дома. Все они были добыты всухую. В целом они не проиграли ни одного из семи домашних матчей.

«Кан»

У гостей продолжается затянувшаяся безвыигрышная серия. Она насчитывает уже 10 поединков. При этом коллектив добыл 3 ничьи в 4 последних встречах.

В текущем месяце у «Кана» была ничья с клубом «Кевийи Руан» (3:3), а также поражение от «Труа» (1:2). Четыре из пяти поединков были результативными и тотал не опускался ниже 2.5.

В гостях «Кан» не смог выиграть 5 последних матчей. В 4 из 5 случаев «горожане» пропустили не менее двух мячей.

В таблице «Кан» идет 16-м. Он набрал 16 очков. Клуб располагается в трех очках от зоны вылета. При этом по забитым голам он никак не похож на аутсайдера. С 23 забитыми гости находятся в списке самых забивающих в турнире.

Прогноз и ставка

За 2.13 «Анже» фаворит поединка. На победу «Кана» букмекеры дают 3.50. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.25.

«Анже» выиграл 5 домашних матчей подряд всухую. Учитывая безуспешную выездную серию гостей, им вряд ли стоит рассчитывать на очки.

Дома «Анже» надежен. Вряд ли будет крупный размен голами. Хозяева одержат скромную, но уверенную победу. Можно поставить на обычную победу «Анже».

Также можно взять двойной вариант, добавив сюда тотал меньше 2.5. Тут коэффициент составляет 3.95.