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    Вернутся ли к «Хоффенхайму» победы?

    «Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз и ставка (к. 2.32) на Бундеслигу 26 ноября 2023 года

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    «Хоффенхайм» — фаворит матча
    26 ноября в Хоффенхайме на «ПреЗеро Арена» пройдет поединок 12-го тура Бундеслиги, в котором местный «Хоффенхайм» сыграет против «Майнца». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Ноября 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 19:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Хоффенхайм»

    Команда в нынешнем сезоне явно борется за высокие места. На текущий момент «Хоффенхайм» пребывает на шестой строчке турнирной таблицы в зоне еврокубков.

    В плане реализации команда выглядит относительно успешно. В 11 матчах игроки «Хоффенхайма» смогли забить 23 мяча.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Майнц

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  • 1.854.103.95Бонус$9500
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    Свой последний поединок команда провела заурядно. «Хоффенхайм» в чужих стенах сыграл вничью с «Аугсбургом» со счетом 1:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух поражениях и одной ничьей, так что у хозяев не лучшая форма.

    «Майнц»

    «Майнц» выступает еще хуже. Он опустился до 17-й строчки, что в зоне плей-офф за право остаться в элите. Разве что текущая форма хозяев позволит им набрать очки.

    В позапрошлом туре гости показали класс. Дома они смогли оседлать «Быков» из Лейпцига. Тогда как в прошлом матче чемпионата сыграли вничью с «Дармштадтом» (0:0).

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    • Отметим, что в начале ноября «Майнц» потерпел крупное поражение от «Герты» (0:3) и вылетел из Кубка Германии.

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти поражениях и двух ничьих, так что у гостей форма немногим лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Хоффенхайм» коэффициент на победу которого равен 1,86. Успех «Майнца» оценивается в 3,98, ничья — в 4,00.

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    В трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,32.

    Еще один вариант ставки — «Майнц» не проиграет за 1,99, ведь в трех из четырех последних матчей «Майнц» не уступал.

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    «Хоффенхайм» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 26.11.2023. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к «Хоффенхайму» победы?
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