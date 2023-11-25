«Айнтрахт» Фр
Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Текущее 7 место вряд ли устраивает столь амбициозный клуб.
Главной проблемой франкфуртцев является слабая реализация. В 11 матчах игроки команды забили лишь 17 мячей.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Штутгарт
В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова остался без победы. Команда расписала мировую с «Вердером» (2:2).
Вообще, в текущем чемпионате Германии команда отличается миролюбием. В 11 матчах «Айнтрахт» Фр добыл 6 ничьих.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Франкфуртцы выиграли у швабов в трех из пяти последних очных поединках.
«Штутгарт»
Эта команда в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. Швабы на данный момент третьи.
В плане реализации у команды полный порядок. В 11 поединках игрокам «Штутгарта» удалось отличиться 29 точными ударами.
Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Штутгарт» дома сумел одолеть дортмундскую «Боруссию» (2:1).
А вот до того команда сенсационно уступила «Хайденхайму» (0:2). Зато статистика Серу Гирасси поражает: 15 забитых мячей в 9 сыгранных матчах.
Наверняка «Штутгарт» постарается как можно эффективнее использовать свой главный козырь. Фактор Гирасси может стать решающим!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.63.
На викторию «Айнтрахта» Фр дают — 2.68, ничья оценена — в 3.81.
Швабы
Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.81.