«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт» Фр

Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Текущее 7 место вряд ли устраивает столь амбициозный клуб.

Главной проблемой франкфуртцев является слабая реализация. В 11 матчах игроки команды забили лишь 17 мячей.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Штутгарт 1X2Новым игрокам 2.603.752.60Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова остался без победы. Команда расписала мировую с «Вердером» (2:2).

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Вообще, в текущем чемпионате Германии команда отличается миролюбием. В 11 матчах «Айнтрахт» Фр добыл 6 ничьих.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Франкфуртцы выиграли у швабов в трех из пяти последних очных поединках.

«Штутгарт»

Эта команда в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. Швабы на данный момент третьи.

В плане реализации у команды полный порядок. В 11 поединках игрокам «Штутгарта» удалось отличиться 29 точными ударами.

Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Штутгарт» дома сумел одолеть дортмундскую «Боруссию» (2:1).

А вот до того команда сенсационно уступила «Хайденхайму» (0:2). Зато статистика Серу Гирасси поражает: 15 забитых мячей в 9 сыгранных матчах.

Наверняка «Штутгарт» постарается как можно эффективнее использовать свой главный козырь. Фактор Гирасси может стать решающим!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.63.

На викторию «Айнтрахта» Фр дают — 2.68, ничья оценена — в 3.81.

Швабы смотрятся весьма симпатично , так что наверняка будут максимально активными у ворот соперника.

Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.81.