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    «Айнтрахт» Фр — «Штутгарт». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Бундеслига, 25 ноября 2023 года

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    Серу Гирасси
    «Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:30 мск. «Айнтрахт» Фр — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Ноября 2023 года
    Айнтрахт Ф
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    «Айнтрахт» Фр

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает не столь успешно. Текущее 7 место вряд ли устраивает столь амбициозный клуб.

    Главной проблемой франкфуртцев является слабая реализация. В 11 матчах игроки команды забили лишь 17 мячей.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Штутгарт

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  • 2.603.752.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр снова остался без победы. Команда расписала мировую с «Вердером» (2:2).

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    Вообще, в текущем чемпионате Германии команда отличается миролюбием. В 11 матчах «Айнтрахт» Фр добыл 6 ничьих.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Франкфуртцы выиграли у швабов в трех из пяти последних очных поединках.

    «Штутгарт»

    Эта команда в нынешнем сезоне сражается за самые высокие места. Швабы на данный момент третьи.

    В плане реализации у команды полный порядок. В 11 поединках игрокам «Штутгарта» удалось отличиться 29 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела весьма успешно. «Штутгарт» дома сумел одолеть дортмундскую «Боруссию» (2:1).

    А вот до того команда сенсационно уступила «Хайденхайму» (0:2). Зато статистика Серу Гирасси поражает: 15 забитых мячей в 9 сыгранных матчах.

    Наверняка «Штутгарт» постарается как можно эффективнее использовать свой главный козырь. Фактор Гирасси может стать решающим!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.63.

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    На викторию «Айнтрахта» Фр дают — 2.68, ничья оценена — в 3.81.

    Швабы смотрятся весьма симпатично, так что наверняка будут максимально активными у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа «Штутгарта». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.81.

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