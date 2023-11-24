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    «Карабах» начинает и выигрывает

    «Сабах» — «Карабах». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Азербайджана, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сабах» — «Карабах»
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    «Карабах»
    «Сабах» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 14-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 19:00 мск. «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 24 Ноября 2023 года
    Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабах 19:00 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Сабах»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма посредственно. «Сабах» сейчас находится на 7 месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана.

    Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата «Сабах» пропустил в свои ворота 17 мячей.

    В своем предыдущем поединке «Сабах» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Туран» со счетом 3:2.

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    Матчи с «Карабахом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран всего лишь один.

    Хозяева еще способны побороться за медали чемпионата. К тому же в последнем очном домашнем поединке с агдамцами команда победила (2:1).

    «Карабах»

    Эта команда привычно борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент «Карабах» отстает от лидера «Зири» на один пункт.

    В плане реализации у команды все в полном ажуре. В 13 матчах игроки «Карабаха» успели наколотить уже 31 мяч.

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    • Последний поединок для агдамцев сложился успешно. «Карабах» уверенно расправился с «Сабаилом» (3:1).

    До того подопечные Гурбана Гурбанова уступили «Байеру» в матче Лиги Европы (0:1). Впрочем, агдамцы там остались на 2 месте в группе.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Карабах» явно начнет встречу максимально агрессивно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.79.

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    На викторию «Сабаха» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.54.

    «Карабах» явно сильнее соперника, и уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.

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    «Сабах» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Карабах» начинает и выигрывает
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