«Сабах»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма посредственно. «Сабах» сейчас находится на 7 месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана.
Главной ценностью команды являются относительно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата «Сабах» пропустил в свои ворота 17 мячей.
В своем предыдущем поединке «Сабах» добыл три очка. Команда сумела переиграть «Туран» со счетом 3:2.
Матчи с «Карабахом» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран всего лишь один.
Хозяева еще способны побороться за медали чемпионата. К тому же в последнем очном домашнем поединке с агдамцами команда победила (2:1).
«Карабах»
Эта команда привычно борется за чемпионский титул. Вот только на данный момент «Карабах» отстает от лидера «Зири» на один пункт.
В плане реализации у команды все в полном ажуре. В 13 матчах игроки «Карабаха» успели наколотить уже 31 мяч.
Последний поединок для агдамцев сложился успешно. «Карабах» уверенно расправился с «Сабаилом» (3:1).
До того подопечные Гурбана Гурбанова уступили «Байеру» в матче Лиги Европы (0:1). Впрочем, агдамцы там остались на 2 месте в группе.
Наверняка гости будут максимально активны в атаке. «Карабах» явно начнет встречу максимально агрессивно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.79.
На викторию «Сабаха» дают — 4.29, ничья оценена — в 3.54.
«Карабах» явно сильнее соперника, и уж
Наш прогноз — Победа «Карабаха» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.02.