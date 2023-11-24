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    Удержится ли «Гамбург» на втором месте?

    «Гамбург» — «Айнтрахт» Брауншвейг. Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, Вторая Бундеслига, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гамбург» — «Айнтрахт» Брауншвейг
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    «Гамбург» — фаворит матча
    «Гамбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Брауншвейг в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:30 мск. «Гамбург» — «Айнтрахт» Брауншвейг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 24 Ноября 2023 года
    Гамбург
  • Гамбург
    •  Гамбург 20:30 Айнтрахт Б Айнтрахт Б
  • Брауншвейг
    •

    «Гамбург»

    «Горожане» уже давно выступают во Второй Бундеслиге, но борются за наивысшие позиции. Сейчас «Гамбург» идет вторым с отрывом в один балл от преследователя.

    Отставание от лидера «Санкт-Паули» измеряется тремя очками, тогда как четвертая строчка, которая не дает возможности сыграть даже в плей-офф располагается в двух пунктах.

    В своем последнем матче «Красноштанники» проиграли на выезде «Хольштайн Килю» (2:4), который как раз и занимает третью позицию, так что это поражение ухудшило позиции клуба.

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    Кроме того, данная неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков при четырех победах и двух ничьих, так что хозяева демонстрируют неплохую форму.

    «Айнтрахт» Брауншвейг

    «Айнтрахт» Брауншвейг ужасным образом начала новый сезон. Клуб из Брауншвейга идет в зоне вылета на предпоследнем месте.

    На текущий момент команда находится на 17-м месте в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф за право остаться во втором дивизионе — пять очков.

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    • Такое же расстояние отделяет клуб от уже точно безопасной 15-й позиции, тогда как последнюю строчку он опережает всего лишь на один балл.

    На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка после девятиматчевой безвыигрышной серии, так что у гостей прослеживается неплохая форма и шансы отобрать очки у фаворита.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Гамбург» коэффициент на победу которого равен 1,31. Успех «Айнтрахта» оценивается в 8,19, ничья — в 5,74.

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    В трех из пяти последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов в пяти из шести их последних поединков.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Гамбург» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,11.

    Еще один вариант ставки — «Гамбург» выиграет оба тайма за 2,53, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.

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    «Гамбург» — «Айнтрахт» Брауншвейг: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Гамбург» на втором месте?
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