«Гамбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Брауншвейг в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 20:30 мск. «Гамбург» — «Айнтрахт» Брауншвейг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гамбург»

«Горожане» уже давно выступают во Второй Бундеслиге, но борются за наивысшие позиции. Сейчас «Гамбург» идет вторым с отрывом в один балл от преследователя.

Отставание от лидера «Санкт-Паули» измеряется тремя очками, тогда как четвертая строчка, которая не дает возможности сыграть даже в плей-офф располагается в двух пунктах.

В своем последнем матче «Красноштанники» проиграли на выезде «Хольштайн Килю» (2:4), который как раз и занимает третью позицию, так что это поражение ухудшило позиции клуба.

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Кроме того, данная неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в шесть поединков при четырех победах и двух ничьих, так что хозяева демонстрируют неплохую форму.

«Айнтрахт» Брауншвейг

«Айнтрахт» Брауншвейг ужасным образом начала новый сезон. Клуб из Брауншвейга идет в зоне вылета на предпоследнем месте.

На текущий момент команда находится на 17-м месте в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф за право остаться во втором дивизионе — пять очков.

Такое же расстояние отделяет клуб от уже точно безопасной 15-й позиции, тогда как последнюю строчку он опережает всего лишь на один балл.

На сегодня у коллектива победная мини-серия в два поединка после девятиматчевой безвыигрышной серии, так что у гостей прослеживается неплохая форма и шансы отобрать очки у фаворита.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Гамбург» коэффициент на победу которого равен 1,31. Успех «Айнтрахта» оценивается в 8,19, ничья — в 5,74.

В трех из пяти последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 2,5 голов в пяти из шести их последних поединков.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Гамбург» выиграет 1-й тайм и матч при тотал больше 2,5 голов за 2,11.

Еще один вариант ставки — «Гамбург» выиграет оба тайма за 2,53, ведь хозяева, как фаворит, вполне способны реализовать такой сценарий.