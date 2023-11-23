«Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» Фергана — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи» Фергана

Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. «Нефтчи» Фергана находится на 5 строчке таблицы.

Команда ужасно испытывает сложности в плане реализации. В 24 поединках чемпионата ей удалось забить всего 31 мяч.

В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана добыл три зачетных балла. На выезде команда забила три безответных мяча в ворота «Турона».

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Поединки с «Кызылкумом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних матчей выиграно два при одной коллизии.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Ферганцы явно намерены побороться за итоговое 4 место.

«Кызылкум»

Эта команда провела неудачный сезон. Команде, вероятнее всего, придется отстаивать место в элите в стыках.

В плане реализации у команды слабоватые показатели. В 24 матчах игроки «Кызылкума» отличились только 21 голом.

Последний поединок принес команде три зачетных балла. Дома «Кызылкум» учинил разгром «Андижану» (3:0).

Более того, команда не пропускает в свои ворота уже два матча кряду. Правда, за весь сезон «Кызылкум» добыл всего лишь 5 побед.

Наверняка гости постараются дать бой ферганцам. Впрочем, команде уже нужно думать о предстоящих стыках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 2.07.

На викторию «Кызылкума» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.28.

«Нефтчи» Фергана смотрится ярче оппонента , плюс еще сражается за 4 место в таблице.

Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.