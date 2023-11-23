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    Три очка для ферганцев?

    «Нефтчи» Фергана — «Кызылкум». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Фергана — «Кызылкум»
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    «Нефтчи» Фергана
    «Нефтчи» Фергана сыграет на своем поле с «Кызылкумом» в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 16:15 мск. «Нефтчи» Фергана — «Кызылкум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 26 Ноября 2023 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 14:30 Araz PFK Araz PFK
  • Азербайджан. Премьер-лига
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    «Нефтчи» Фергана

    Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. «Нефтчи» Фергана находится на 5 строчке таблицы.

    Команда ужасно испытывает сложности в плане реализации. В 24 поединках чемпионата ей удалось забить всего 31 мяч.

    В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана добыл три зачетных балла. На выезде команда забила три безответных мяча в ворота «Турона».

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    Поединки с «Кызылкумом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних матчей выиграно два при одной коллизии.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Ферганцы явно намерены побороться за итоговое 4 место.

    «Кызылкум»

    Эта команда провела неудачный сезон. Команде, вероятнее всего, придется отстаивать место в элите в стыках.

    В плане реализации у команды слабоватые показатели. В 24 матчах игроки «Кызылкума» отличились только 21 голом.

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    • Последний поединок принес команде три зачетных балла. Дома «Кызылкум» учинил разгром «Андижану» (3:0).

    Более того, команда не пропускает в свои ворота уже два матча кряду. Правда, за весь сезон «Кызылкум» добыл всего лишь 5 побед.

    Наверняка гости постараются дать бой ферганцам. Впрочем, команде уже нужно думать о предстоящих стыках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 2.07.

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    На викторию «Кызылкума» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.28.

    «Нефтчи» Фергана смотрится ярче оппонента, плюс еще сражается за 4 место в таблице.

    Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.

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    «Нефтчи» Фергана — «Кызылкум»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для ферганцев?
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