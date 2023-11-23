«Нефтчи» Фергана
Эта команда нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. «Нефтчи» Фергана находится на 5 строчке таблицы.
Команда ужасно испытывает сложности в плане реализации. В 24 поединках чемпионата ей удалось забить всего 31 мяч.
В предыдущем туре чемпионата «Нефтчи» Фергана добыл три зачетных балла. На выезде команда забила три безответных мяча в ворота «Турона».
Поединки с «Кызылкумом» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних матчей выиграно два при одной коллизии.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Ферганцы явно намерены побороться за итоговое 4 место.
«Кызылкум»
Эта команда провела неудачный сезон. Команде, вероятнее всего, придется отстаивать место в элите в стыках.
В плане реализации у команды слабоватые показатели. В 24 матчах игроки «Кызылкума» отличились только 21 голом.
Последний поединок принес команде три зачетных балла. Дома «Кызылкум» учинил разгром «Андижану» (3:0).
Более того, команда не пропускает в свои ворота уже два матча кряду. Правда, за весь сезон «Кызылкум» добыл всего лишь 5 побед.
Наверняка гости постараются дать бой ферганцам. Впрочем, команде уже нужно думать о предстоящих стыках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нефтчи» Фергана предлагают — 2.07.
На викторию «Кызылкума» дают — 3.55, ничья оценена — в 3.28.
«Нефтчи» Фергана
Наш прогноз — Победа «Нефтчи» Фергана. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.