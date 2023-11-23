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    «Бунедкор» начинает и выигрывает!

    «Бунедкор» — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 23 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бунедкор» — «Металлург» Бекабад
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    «Бунедкор»
    «Бунедкор» сыграет на своем поле с «Металлургом» Бекабад в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 23 ноября, начало — в 14:00 мск. «Бунедкор» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бунедкор»

    Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. Вместо борьбы за самые высокие места она занимает скромное 8 место в таблице.

    Команда ужасно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Бунедкора» отличились всего 26 точными ударами.

    В предыдущем туре чемпионата «Бунедкор» снова проиграл. Команда разгромно уступила «Навбахору», пропустив на выезде три безответных мяча.

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    Поединки с «металлургами» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних матчей выиграно всего два при одной коллизии.

    И уж наверняка хозяева намерены подняться хотя бы на строчку в таблице. Да и вообще, «Бунедкор» смотрится монолитнее.

    «Металлург» Бекабад

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно посредственно. Ныне она пребывает на 10 месте в таблице.

    В плане реализации у команды огромные проблемы. В 24 матчах игроки клуба из Бекабада забили всего 24 мяча.

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    • Свой последний поединок команда проиграла. Дома «Металлург» Бекабад с минимальным счетом уступил «Сурхану».

    «Металлурги» не забивают на протяжении трех матчей кряду. Да и последняя виктория над «Бунедкором» случилась еще 2 с половиной года назад.

    Наверняка гости постараются дать бой более крепкому оппоненту. «Металлургов» вполне устроит даже ничейный результат.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 4.26, ничья оценена — в 3.76.

    «Бунедкор» смотрится монолитнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно.

    Наш прогноз — Победа «Бунедкора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.

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    «Бунедкор» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 23.11.2023. Прогнозы на футбол. «Бунедкор» начинает и выигрывает!
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