«Бунедкор»
Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. Вместо борьбы за самые высокие места она занимает скромное 8 место в таблице.
Команда ужасно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Бунедкора» отличились всего 26 точными ударами.
В предыдущем туре чемпионата «Бунедкор» снова проиграл. Команда разгромно уступила «Навбахору», пропустив на выезде три безответных мяча.
Поединки с «металлургами» для команды традиционно складываются непросто. Из пяти последних матчей выиграно всего два при одной коллизии.
И уж наверняка хозяева намерены подняться хотя бы на строчку в таблице. Да и вообще, «Бунедкор» смотрится монолитнее.
«Металлург» Бекабад
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит привычно посредственно. Ныне она пребывает на 10 месте в таблице.
В плане реализации у команды огромные проблемы. В 24 матчах игроки клуба из Бекабада забили всего 24 мяча.
Свой последний поединок команда проиграла. Дома «Металлург» Бекабад с минимальным счетом уступил «Сурхану».
«Металлурги» не забивают на протяжении трех матчей кряду. Да и последняя виктория над «Бунедкором» случилась еще 2 с половиной года назад.
Наверняка гости постараются дать бой более крепкому оппоненту. «Металлургов» вполне устроит даже ничейный результат.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бунедкора» предлагают — 1.76.
На викторию «Металлурга» Бекабад дают — 4.26, ничья оценена — в 3.76.
«Бунедкор» смотрится монолитнее соперника, и уж точно
Наш прогноз — Победа «Бунедкора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.07.