Никарагуа сыграет на своем поле с Доминиканской Республикой в рамках 6-го тура дивизиона B Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 05:00 мск. Никарагуа — Доминиканская Республика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Никарагуа

Эта команда уверенно лидирует в своем квартете. Сборная Никарагуа выиграла все свои пять матчей в группе.

В своем квартете эта команда не знает себе равных. Забито 17 мячей при всего лишь одном пропущенном в 5 матчах.

Свой последний поединок команда провела успешно. Никарагуа в предыдущем туре уверенно переиграла Барбадос (4:0).

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В трех последних матчах команда оставляла свои ворота сухими. Так что на заключительный тур есть мотивация пройти без потерь.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Никарагуа постарается продолжить свою уверенную поступь.

Доминиканская Республика

Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит не столь мощно. Доминиканская Республика находится на 2 месте в группе.

Да и вообще, Доминиканская Республика неплохо атакует. В 5 поединках группового этапа Лиги наций забито 14 мячей.

Последний свой поединок команда провела неудачно. Доминиканская Республика в предыдущем туре уступила сборной Монтсеррата (1:2).

Матчи с Никарагуа для команды исторически складываются неплохо. Из трех поединков доминиканцы извлекли две виктории при одном поражении.

Наверняка гости постараются дать бой лидеру группы. Да и желание соорудить вендетту за поражение в первом круге имеется.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Никарагуа предлагают — 2.10.

На викторию Доминиканской Республики дают — 3.42, ничья оценена — в 3.35.

Никарагуа выглядит явно мощнее соперника , плюс ко всему ставит задачу выиграть все матчи в группе.

Наш прогноз — Победа Никарагуа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.