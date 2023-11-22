Никарагуа
Эта команда уверенно лидирует в своем квартете. Сборная Никарагуа выиграла все свои пять матчей в группе.
В своем квартете эта команда не знает себе равных. Забито 17 мячей при всего лишь одном пропущенном в 5 матчах.
Свой последний поединок команда провела успешно. Никарагуа в предыдущем туре уверенно переиграла Барбадос (4:0).
В трех последних матчах команда оставляла свои ворота сухими. Так что на заключительный тур есть мотивация пройти без потерь.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Никарагуа постарается продолжить свою уверенную поступь.
Доминиканская Республика
Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит не столь мощно. Доминиканская Республика находится на 2 месте в группе.
Да и вообще, Доминиканская Республика неплохо атакует. В 5 поединках группового этапа Лиги наций забито 14 мячей.
Последний свой поединок команда провела неудачно. Доминиканская Республика в предыдущем туре уступила сборной Монтсеррата (1:2).
Матчи с Никарагуа для команды исторически складываются неплохо. Из трех поединков доминиканцы извлекли две виктории при одном поражении.
Наверняка гости постараются дать бой лидеру группы. Да и желание соорудить вендетту за поражение в первом круге имеется.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Никарагуа предлагают — 2.10.
На викторию Доминиканской Республики дают — 3.42, ничья оценена — в 3.35.
Никарагуа
Наш прогноз — Победа Никарагуа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.