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    Очередная виктория Никарагуа?

    Никарагуа — Доминиканская Республика. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига наций КОНКАКАФ, 22 ноября 2023 года

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    Сборная Никарагуа
    Никарагуа сыграет на своем поле с Доминиканской Республикой в рамках 6-го тура дивизиона B Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 22 ноября, начало — в 05:00 мск. Никарагуа — Доминиканская Республика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций КОНКАКАФ 22 Ноября 2023 года
    Никарагуа
  • Манагуа
    •  Никарагуа 05:00 Доминиканская Республика Доминиканская Республика
  • Лига наций КОНКАКАФ
    •

    Никарагуа

    Эта команда уверенно лидирует в своем квартете. Сборная Никарагуа выиграла все свои пять матчей в группе.

    В своем квартете эта команда не знает себе равных. Забито 17 мячей при всего лишь одном пропущенном в 5 матчах.

    Свой последний поединок команда провела успешно. Никарагуа в предыдущем туре уверенно переиграла Барбадос (4:0).

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    В трех последних матчах команда оставляла свои ворота сухими. Так что на заключительный тур есть мотивация пройти без потерь.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активны в атаке. Никарагуа постарается продолжить свою уверенную поступь.

    Доминиканская Республика

    Эта команда даже по меркам зоны КОНКАКАФ выглядит не столь мощно. Доминиканская Республика находится на 2 месте в группе.

    Да и вообще, Доминиканская Республика неплохо атакует. В 5 поединках группового этапа Лиги наций забито 14 мячей.

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    • Последний свой поединок команда провела неудачно. Доминиканская Республика в предыдущем туре уступила сборной Монтсеррата (1:2).

    Матчи с Никарагуа для команды исторически складываются неплохо. Из трех поединков доминиканцы извлекли две виктории при одном поражении.

    Наверняка гости постараются дать бой лидеру группы. Да и желание соорудить вендетту за поражение в первом круге имеется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Никарагуа предлагают — 2.10.

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    На викторию Доминиканской Республики дают — 3.42, ничья оценена — в 3.35.

    Никарагуа выглядит явно мощнее соперника, плюс ко всему ставит задачу выиграть все матчи в группе.

    Наш прогноз — Победа Никарагуа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    Никарагуа — Доминиканская Республика: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. Очередная виктория Никарагуа?
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