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    Чилийцы устоят на поле Эквадора

    Эквадор — Чили. Прогноз и ставка (к. 2.60) на футбол, квалификация ЧМ-2026, 22 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Чили
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    Артуро Видаль
    Эквадор дома сыграет против Чили в шестом туре отбора к ЧМ-2026 в южноамериканской зоне. Встреча пройдет в ночь на 22 ноября, начало — 02:30 по мск. Эквадор — Чили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 22 Ноября 2023 года
    Эквадор
  • Кито
    •  Эквадор 02:30 Чили Чили
  • Сантьяго
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    Эквадор

    Сборная Эквадора четыре раза в своей истории квалифицировалась в финальную часть ЧМ. И лучшим ее достижением на мудиалях был выход в 1/8 финала в 2006 году.

    В прошлом отборе к ЧМ-2022 «трехцветные» финишировали на четвертой позиции и получили билет в финальную часть мирового первенства, где не смогли преодолеть групповую стадию.

    В этой квалификации по итогам пяти туров эквадорцы с пятью очками идут на шестой позиции, но оторвались от еще двух команд только по дополнительным показателям.

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    Начал Эквадор с гостевого фиаско против Аргентины 0:1, затем поочередно обыграл Уругвай и Боливию по 2:1, а потом расписал мировые с Колумбией дома и Венесуэлой на выезде по 0:0.

    Чили

    Сборная Чили девять раз в своей истории выступала на чемпионатах мира и даже в далеком 1962 году стала третьей. Последние же два мировых форума она пропустила.

    Так, в прошлом отборе к мундиалу в Катаре «Ля Роха» финишировала только на седьмой позиции среди десяти команд в своей конференции, проиграв пять баллов пятой проходной строке.

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    • В текущей компании чилийцы после пяти проведенных туров идут на восьмой позиции с пятью очками, но седьмой, дающей право на межконтинентальный плей-офф, они уступают только по разнице мячей.

    Стартовала сборная Чили с гостевого фиаско от Уругвая 1:3, затем была ничья дома с Колумбией 0:0, потом победа в родных стенах 2:0 Перу и разгром в гостях 0:3 от Венесуэлы, а несколько дней тому назад мировая на своем поле с Парагваем 0:0.

    В пяти очных последних противостояний этих команд они по два раза обыграли друг друга при одной мировой. Причем зачастую матчи были довольно-таки результативными.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Эквадора предлагают — 1.53.

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    На викторию Чили дают — 7.23, ничья оценена — в 4.01.

    С данном поединке рекомендуем ставить на гостей с Х, так как в двух последних матчах в Эквадоре чилийцы не уступали.

    И также еще ставим на то, что в матче будет забито хотя бы пару мячей, исходя их очной статистики.

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    Эквадор — Чили: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.11.2023. Прогнозы на футбол. Чилийцы устоят на поле Эквадора
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