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    Удержится ли норвежская молодежка в 2-м месте в группе?

    Турция U21 — Норвегия U21. Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Турция U21 — Норвегия U21
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    Норвегия U21 — вторая в группе
    Турция U21 сыграет на своем поле с Норвегией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 19:45 мск. Турция U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A 21 Ноября 2023 года
    Турция U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    •  Турция U21 19:45 Норвегия U21 Норвегия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
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    Турция U21

    Команда неудачно проводит нынешнюю отборочную компанию. Турецкая команда на данный момент занимает пятую позицию в своей группе.

    В четырех матчах Турция U21 добыл три очка. Единственный соперник, которого она пережает, является отпетый аутсайдер Сан-Марино.

    Коэффициенты матча Турция U21 — Норвегия U21

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  • 2.303.402.80Бонус$9500
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    Последний свой поединок молодежная сборная сыграла вничью. В контрольном матче она на своем поле разошлась миром со Словенией U23 (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В пяти последних поединках коллектив одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев явно плохая форма.

    Норвегия U21

    Скандинавы сыграли в группе 4 поединка и набрали 9 очков, поскольку в одной встрече они проиграли. Речь идет о матче с Италией, который завершился со счетом 0:2.

    По 3 балла хозяева набрали в матчах с Латвией и Сан-Марино, которые получили в свои ворота по 7 безответных голов, а также обыграли ирландцев — 3:2. Это сделало «сверла» самой результативной командой таблицы.

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    • Также отметим, что в период пропуска тура сборная Норвегии U21 обыграла Австрию в товарищеском матча со счетом 2:1.

    В последних шести поединках во всех турнирах коллектив одержал пять побед и потерпел одно поражение, так что у гостей отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Турцию, коэффициент на победу которой равен 2,44. Успех Норвегии оценивается в 2,80, ничья — в 3,50.

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    В пяти из семи последних матчей гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,18.

    Еще один вариант ставки — Норвегия выиграет один из таймов за 1,88, ведь гости выиграли пять из шести последних поединков.

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    Турция U21 — Норвегия U21: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли норвежская молодежка в 2-м месте в группе?
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