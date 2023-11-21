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    Таджикистан завоюет три очка в гостях

    Пакистан — Таджикистан. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Пакистан — Таджикистан
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    Сборная Таджикистана
    21 ноября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют сборные Пакистана и Таджикистана. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Пакистан — Таджикистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Пакистан

    Пакистан неудачно стартовал в отборе на ЧМ-2026. 16 ноября команда встречалась в гостях с Саудовской Аравией. Пакистанцы уступили со счетом 0:4.

    В 2023 году у Пакистана было очень много неудач. С марта по июнь сборная потерпела 7 поражений подряд. В этих поединках было пропущено 17 голов.

    В предстоящей встрече у Пакистана есть шансы на успех. На своем поле команда способна набрать очки. С Таджикистаном можно и нужно бороться.

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    Для Пакистана домашняя игра — хорошая возможность порадовать своих поклонников. Футболисты захотят реабилитироваться после разгромного поражения от Саудовской Аравии.

    Таджикистан

    Таджикистан не смог порадовать болельщиков победой в стартовом матче квалификации ЧМ-2026. Команда встречалась дома с Иорданией. Поединок закончился вничью 1:1.

    В сентябре и октябре Таджикистан провел две товарищеские встречи. Были одержаны две гостевые победы кряду. Сначала команда обыграла Сингапур (2:0), а потом с тем же счетом — Малайзию.

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  • 16/11/2023

    • Таджикистан умеет хорошо играть на выезде. В 2023 году на чужих полях сборная уступила лишь два раза. Разгромное поражение было только одно — 17 июня от Узбекистана (1:5).

    В предстоящем матче Таджикистан является фаворитом. Но это только на бумаге. Команде придется приложить немало усилий, чтобы завоевать три очка в игре с Пакистаном.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.52. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 6.20. Ничья оценена — в 4.70.

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    Можно сделать ставку на победу Таджикистана с форой (-1) с коэффициентом 1.85.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.83.

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    Пакистан — Таджикистан: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Таджикистан завоюет три очка в гостях
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