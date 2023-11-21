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    Косово — Беларусь. Ставка (к. 1.78) и прогноз на Евро-2024 21 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Беларусь
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    Косово — фаворит матча
    21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Косова и Беларуси. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Косово — Беларусь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 21 Ноября 2023 года
    Косово
  • Евро-2024. Квалификация. Группа I
    •  Косово 22:45 Белоруссия Белоруссия
  • Минск
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    Косово

    Сборная Косово достойно выглядит в квалификации Евро-2024. Команда еще может завоевать путевку в финальную часть турнира через стыковые матчи. Однако для этого в группе нужно занять третье место.

    Пока Косово располагается на 4-й позиции. Сборная набрала 11 очков в девяти встречах. Отставание от третьей строчки, на которой находится Израиль, составляет один балл.

    Коэффициенты матча Косово — Белоруссия

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    Балканцы набрали хорошую форму. В двух из трех последних матчей квалификации одержаны две победы. Команда одолела Андорру (3:0) и Израиль (1:0), при этом не пропустив за 180 минут ни одного гола.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Кроме того, на сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, где кроме двух побед в еще одном матче он также сыграл вничью с Швейцарией (1:1), которая уже вышла на Евро-2024.

    Беларусь

    Белорусская команда уже потеряла шансы на выход на Евро. В девяти поединках квалификации белорусы смогли лишь дважды выиграть, трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли.

    Коллектив из Беларуси восемь раз поразил ворота соперника и 14 раз пропустил в свои. В итоге «белые крылья» смогли набрать девять пунктов и занимают пятое, предпоследнее место в турнирной таблице.

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    • Скорее всего, главная команда Беларуси на этой позиции и останется. В этом году, кроме как поединков отбора на чемпионат Европы, у сборной Беларуси матчей не было.

    В последних шести поединках сборная потерпела только одно поражение при двух победах и трех ничьих, так что сопернику будет непросто выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Косово, коэффициент на победу которого равен 1,62. Успех Беларуси оценивается в 5,80, ничья — в 3,98.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,78.

    Еще один вариант ставки — Косово выиграет 1-й тайм и матч за 2,29, ведь хозяева, как фаворит, который играет дома, более чем способны реализовать такой сценарий.

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    Косово — Беларусь: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Косово Израиль?
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