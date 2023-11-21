21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Гибралтара и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Гибралтар — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гибралтар

Сборная Гибралтара без шансов уступила во всех семи матчах отбора на Евро-2024. Гибралтар, заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, так и не смог ни разу поразить ворота соперника, зато в свои пропустил целых 35.

«Красно-белые» уступили дважды Греции, Франции и Ирландии, а также один раз Нидерландам. В итоге сейчас гибралтарская национальная команда занимает последнее место в группе без очков. Даже любой гол для «пятьдесят четвертых» будет успехом.

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В ноябре главная команда Гибралтара уже провела один матч, пропустив четырнадцать безответных мячей от французов, установив сразу несколько антирекордов. В конце 2022 года подопечные Хулио Рибаса в спаррингах смогли победить Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0), которые и стали последними победами команды.

Все прогнозы на Евро-2024

В прошлом году гибралтарцы также участвовали в Лиге С Лиги наций, но понизились в классе, набрав только одно очко в шести матчах и забив лишь три мяча. Соперниками были национальные команды Грузии, Болгарии и Северной Македонии.

Нидерланды

«Оранжевые» провели семь поединков в квалификации на чемпионат Европы, в которых смогли добыть пять побед и дважды проиграли. Нидерландская национальная команда одиннадцать раз поразила ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

В итоге в настоящий момент Нидерланды имеют в своем активе пятнадцать очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице, досрочно оформив путевку на Евро. Они на шесть пунктов отстают от лидирующей Франции, но им и этого достаточно.

В последней игре подопечные Рональда Кумана переиграли Ирландию (1:0), а перед этим была победа над Грецией (1:0). Лишь до этого нидерландцы проиграли Франции (1:2).

В июне главная команда Нидерландов в родных стенах проводила финальный этап Лиги наций, однако проиграла в обеих встречах. Сначала в полуфинале она в дополнительное время проиграла Хорватии (2:4), а затем в матче за третье место уступила Италии (2:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Нидерландов предлагают поставить за 1.02.

На викторию Гибралтара дают 51.00, ничья оценена в 19.00.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 5,5 голов за 1,70.

Также поставим на то, что Нидерланды добудут победу минимум в пять мячей.