ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Такефуса КубоПтенцы мадридского гнезда. Шесть молодых звезд, которых может вернуть «Реал» Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона» Тайсон Фьюри и Александр Усик5 громких боксерских боев, сорвавшихся в 2023 году
    Все новости спорта

    Сколько Нидерланды забьют Гибралтару?

    Гибралтар — Нидерланды. Ставка (к. 1.70) и прогноз на Евро-2024 21 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на Сборная Гиблартара Прогнозы на сборную Нидерландов Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Гибралтар — Нидерланды
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Нидерландов
    21 ноября в матче квалификации Евро-2024 сыграют сборные Гибралтара и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Гибралтар — Нидерланды: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 21 Ноября 2023 года
    Гибралтар
  • Евро-2024. Квалификация. Группа B
    •  Гибралтар 22:45 Нидерланды Нидерланды
  • Амстердам
    •

    Гибралтар

    Сборная Гибралтара без шансов уступила во всех семи матчах отбора на Евро-2024. Гибралтар, заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, так и не смог ни разу поразить ворота соперника, зато в свои пропустил целых 35.

    «Красно-белые» уступили дважды Греции, Франции и Ирландии, а также один раз Нидерландам. В итоге сейчас гибралтарская национальная команда занимает последнее место в группе без очков. Даже любой гол для «пятьдесят четвертых» будет успехом.

    Коэффициенты матча Гибралтар — Нидерланды

    1X2Новым игрокам
  • 150.0035.001.01Бонус$9500
    •

    В ноябре главная команда Гибралтара уже провела один матч, пропустив четырнадцать безответных мячей от французов, установив сразу несколько антирекордов. В конце 2022 года подопечные Хулио Рибаса в спаррингах смогли победить Лихтенштейн (2:0) и Андорру (1:0), которые и стали последними победами команды.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В прошлом году гибралтарцы также участвовали в Лиге С Лиги наций, но понизились в классе, набрав только одно очко в шести матчах и забив лишь три мяча. Соперниками были национальные команды Грузии, Болгарии и Северной Македонии.

    Нидерланды

    «Оранжевые» провели семь поединков в квалификации на чемпионат Европы, в которых смогли добыть пять побед и дважды проиграли. Нидерландская национальная команда одиннадцать раз поразила ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

    В итоге в настоящий момент Нидерланды имеют в своем активе пятнадцать очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице, досрочно оформив путевку на Евро. Они на шесть пунктов отстают от лидирующей Франции, но им и этого достаточно.

    В последней игре подопечные Рональда Кумана переиграли Ирландию (1:0), а перед этим была победа над Грецией (1:0). Лишь до этого нидерландцы проиграли Франции (1:2).

  • Не все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024
  • Сборная Норвегии провалила квалификацию на очередной крупный турнир
  • 18/11/2023

    • В июне главная команда Нидерландов в родных стенах проводила финальный этап Лиги наций, однако проиграла в обеих встречах. Сначала в полуфинале она в дополнительное время проиграла Хорватии (2:4), а затем в матче за третье место уступила Италии (2:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Нидерландов предлагают поставить за 1.02.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию Гибралтара дают 51.00, ничья оценена в 19.00.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 5,5 голов за 1,70.

    Также поставим на то, что Нидерланды добудут победу минимум в пять мячей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Хорватия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Алания — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Греция U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лада — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Гамбия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Россия — Куба
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Франция U21 — Южная Корея U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Уэльс U21 — Дания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мали — ЦАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гибралтар — Нидерланды: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 21.11.2023. Прогнозы на футбол. Сколько Нидерланды забьют Гибралтару?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры