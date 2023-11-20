ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ПикфордЗапоздавшее правосудие. Все, что нужно знать о десятиочковом штрафе «Эвертона» Эрлинг ХоланнНе все сразу. Как требл «Манчестер Сити» оставил Холанна без Евро-2024 Александр Волкановски5 причин, почему Волкановски проиграет Топурии
  • 00:52
    • Джокович разгромил Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 00:48
    • Франция забила 14 безответных голов Гибралтару, у Мбаппе — хет-трик
  • 00:40
    • Румыния и Швейцария пробились на Евро-2024
  • 22:36
    • Медведев: Верю, что я способен выиграть «Большой шлем» в следующем сезоне
  • 22:06
    • Хорватия всухую обыграла Латвию в матче отбора на Евро-2024
  • 19:49
    • СКА переиграл «Локомотив», «Торпедо» оказалось сильнее «Динамо»
  • 19:24
    • Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Сборная Кот-д'Ивуара установит серию побед

    Гамбия — Кот-д'Ивуар. Ставки (к. 2.80) и прогноз на квалификацию чемпионата мира 20 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Кот-д`Ивуара
    Прогноз и ставки на Гамбия — Кот-д'Ивуар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Себастьян Алле
    В 2-м туре первого этапа африканской квалификации на чемпионат мира состоится встреча сборных Гамбии и Кот-д'Ивуара. Она запланирована на 20 ноября. Начало в 19:00 мск. Гамбия — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гамбия

    Гамбийцы проиграли в первом туре сборной Бурунди. Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу соперника.

    Это было первое поражение команды с марта, когда она уступила Мали (0:2) в Кубке африканских наций. После того результата сборная Гамбии смогла ответить малийцам (1:0) и одолеть Южный Судан (3:2).

    На встрече с Бурунди прервалась 3-матчевая беспроигрышная серия хозяев. Благодаря этому они пробились в финальную стадию Кубка африканских наций.

    Все прогнозы на футбол

    Гамбия пропускает уже 3 игры подряд и в каждом случае было не менее двух пропущенных голов.

    Кот-д'Ивуар

    В первом туре у ивуарийцев была разминка в виде матча с Сейшельскими островами, который завершился крупной победой со счетом 9:0.

    В официальных матчах у гостей была пауза с начала сентября. Тогда на паузу сборная Кот-д'Ивуара ушла с победой над командой Лесото (1:0).

  • МЛС, Бельгия или Франция? Лучшие лиги для поиска молодых звезд
  • Краткое пособие по поиску талантов для скаутов и простых любителей футбола
  • Вчера

    • Во время паузы «слоны» провели три товарищеских поединка. Они разошлись нулевой ничьей с Мали. С Марокко фаворит группы F сыграл 1:1. После этого была ничья 1:1 с Южной Африкой.

    В прошлой квалификации ивуарийцы прошли во второй этап и не смогли пробиться в основную группу финальной стадии, уступив Камеруну 2 очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки составляют 6.60 и 1.57 на победу одной и другой команды соответственно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Нынешний состав сборной Кот-д'Ивуара превосходит по качеству составы всех соперников по группе. После такого разгрома Сейшельских островов ивуарийцы наверняка захотят закрепить результат и остаться в лидерах таблицы.

    Гамбия часто пропускает, и немало. Сборная Кот-д'Ивуара обыграет соперника в результативном поединке. Ставка на П2 + ТБ 2.5 за 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Кубань — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Мозамбик — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Бурунди — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зимбабве — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Сербия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Венгрия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Черноморец — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гамбия — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 20.11.2023. Прогнозы на футбол. Сборная Кот-д'Ивуара установит серию побед
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры