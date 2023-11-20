В 2-м туре первого этапа африканской квалификации на чемпионат мира состоится встреча сборных Гамбии и Кот-д'Ивуара. Она запланирована на 20 ноября. Начало в 19:00 мск. Гамбия — Кот-д'Ивуар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гамбия

Гамбийцы проиграли в первом туре сборной Бурунди. Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу соперника.

Это было первое поражение команды с марта, когда она уступила Мали (0:2) в Кубке африканских наций. После того результата сборная Гамбии смогла ответить малийцам (1:0) и одолеть Южный Судан (3:2).

На встрече с Бурунди прервалась 3-матчевая беспроигрышная серия хозяев. Благодаря этому они пробились в финальную стадию Кубка африканских наций.

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Гамбия пропускает уже 3 игры подряд и в каждом случае было не менее двух пропущенных голов.

Кот-д'Ивуар

В первом туре у ивуарийцев была разминка в виде матча с Сейшельскими островами, который завершился крупной победой со счетом 9:0.

В официальных матчах у гостей была пауза с начала сентября. Тогда на паузу сборная Кот-д'Ивуара ушла с победой над командой Лесото (1:0).

Во время паузы «слоны» провели три товарищеских поединка. Они разошлись нулевой ничьей с Мали. С Марокко фаворит группы F сыграл 1:1. После этого была ничья 1:1 с Южной Африкой.

В прошлой квалификации ивуарийцы прошли во второй этап и не смогли пробиться в основную группу финальной стадии, уступив Камеруну 2 очка.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки составляют 6.60 и 1.57 на победу одной и другой команды соответственно.

Нынешний состав сборной Кот-д'Ивуара превосходит по качеству составы всех соперников по группе. После такого разгрома Сейшельских островов ивуарийцы наверняка захотят закрепить результат и остаться в лидерах таблицы.

Гамбия часто пропускает, и немало. Сборная Кот-д'Ивуара обыграет соперника в результативном поединке. Ставка на П2 + ТБ 2.5 за 2.80.