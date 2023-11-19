«Динамо» Минск сыграет на своем поле с Россией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 12:00 мск. «Динамо» Минск — Россия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Минчане сейчас всеми мыслями в двух последних матчах своего чемпионата. Для чемпионства им осталось сделать один шаг.

У команды довольно неплохой подбор исполнителей во всех линиях. Впрочем, далеко не факт, что тренерский штаб не предоставит отдых лидерам.

Свой последний поединок команда провела блестяще. «Динамо» Минск разгромило скромную «Сморгонь» (7:0).

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До того минчане уверенно переиграли еще и брестских одноклубников (3:1). Так что сейчас команда пребывает в отличном настроении.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут действовать спустя рукава. Динамовцы уж точно будут активно атаковать.

Россия U21

Этой команде приходится играть только контрольные поединки. Молодые россияне в них выглядят довольно прилично.

Из пяти последних матчей Россия U21 выиграла трижды. Да и с атакой у молодежной сборной относительный порядок.

Последний свой поединок команда провела успешно. В контрольном матче были обыграны белорусские сверстники (3:1).

Отметим Александра Кокшарова, сделавшего дубль в последнем матче. Форвард «Краснодара» прибавляет от матча к матчу.

Наверняка сборная Россия U21 не будет отсиживаться в обороне. Гости намереваются добыть вторую победу на белорусской земле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 2.32.

На викторию России U21 дают — 2.77, ничья оценена — в 3.55.

Молодые россияне неплохо выглядят в атаке , тогда как минчане вряд ли выйдут в основном кадровом сочетании.

Наш прогноз — Победа России U21. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.77. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.30.