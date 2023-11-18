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    «Динамо» начнет без прелюдий

    «Динамо» — 2DROTS. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — 2DROTS
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    Федор Смолов
    «Динамо» сыграет на своем поле с 2DROTS в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 18 ноября, начало — в 17:30 мск. «Динамо» — 2DROTS: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо»

    Эта команда в нынешнем сезоне явно поборется за медали чемпионата. Москвичи под руководством Марцела Лички выглядят крепким коллективом.

    Причем «Динамо» сейчас находится на 3 месте в РПЛ. Правда, отставание от лидера составляет 7 очков.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. Динамовцы дома уверенно расправились с «Оренбургом» (2:0).

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    Интересно, что осенней части сезона команда заметно прибавила. Из пяти последних матчей москвичи выиграли трижды при двух ничьих.

    И уж точно хозяева будут активно атаковать. Личка наверняка соорудит ротацию, но даже ближайшие резервисты обязаны обыгрывать представителя Медиалиги.

    2DROTS

    Эта команда в нынешнем сезоне уже знатно пошумела в Кубке России. Она добралась до 1/4 финала пути регионов.

    Правда, там 2DROTS ждал вылет из турнира. Команда по всем статьям уступила опытным химчанам (0:2).

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    • Зато три пройденных раунда наверняка запомнятся. Причем до вылета от «Химок» команда пропустила всего один мяч.

    2DROTS поочередно справился с «Сахалином» (2:0) и «Муромом» (3:1). А вот кировское «Динамо» было обыграно со счетом 2:0.

    Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. А вот дать бой полпреду элиты 2DROTS точно постарается.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.60.

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    На викторию 2DROTS дают — 5.80, ничья оценена — в 4.58.

    Динамовцы по всем параметрам выглядят мощнее представителя Медиалиги, что и продемонстрируют с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.03. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.51.

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