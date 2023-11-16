Сирия сыграет на своем поле с КНДР в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Сирия — КНДР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сирия

Эта команда явно намерена оказаться в дуэте победителей группы. С японцами будет тягаться тяжело, а вот остальных Сирия должна обыгрывать.

Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела не столь монолитно. В пяти последних матчах Сирия выиграла лишь однажды.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Сирия уступила сборной Кувейта со счетом 1:2.

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Очные поединки со сборной КНДР для команды традиционно проходят неудачно. Из четырех матчей Сирия проиграла дважды.

И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора с виктории. Сирия, при всех своих проблемах, выглядит сильнее соперника.

КНДР

Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Сборной КНДР явно не хватает агрессии в атаке.

В трех своих последних матчах сборная КНДР забила всего один мяч. Правда, в том поединке команда уступила Таджикистану (1:3).

Последний свой поединок команда провела бледновато. В матче со сборной Ливана счет так и не был открыт.

Гости уж точно постараются разжиться очками. Тем паче, сирийцы в последних матчах больше разочаровывали.

Наверняка КНДР будет действовать в расчете на контратаки. Свой шанс у ворот хозяев команда должна отыскать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сирии предлагают — 1.85.

На викторию КНДР дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

Сирийцы смотрятся сильнее соперника, однако в последних матчах выглядели не столь уверенно .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.