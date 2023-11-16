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    Сирия — КНДР. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сирия — КНДР
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    Сирия сыграет на своем поле с КНДР в рамках 1-го тура второго этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Сирия — КНДР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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  • Пльзень
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    Сирия

    Эта команда явно намерена оказаться в дуэте победителей группы. С японцами будет тягаться тяжело, а вот остальных Сирия должна обыгрывать.

    Правда, в недавних контрольных поединках команда выглядела не столь монолитно. В пяти последних матчах Сирия выиграла лишь однажды.

    Свой последний поединок команда провела неудачно. Сирия уступила сборной Кувейта со счетом 1:2.

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    Очные поединки со сборной КНДР для команды традиционно проходят неудачно. Из четырех матчей Сирия проиграла дважды.

    И уж наверняка хозяева постараются начать второй этап отбора с виктории. Сирия, при всех своих проблемах, выглядит сильнее соперника.

    КНДР

    Эта команда не блещет стабильностью в игре и результатах. Сборной КНДР явно не хватает агрессии в атаке.

    В трех своих последних матчах сборная КНДР забила всего один мяч. Правда, в том поединке команда уступила Таджикистану (1:3).

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    • Последний свой поединок команда провела бледновато. В матче со сборной Ливана счет так и не был открыт.

    Гости уж точно постараются разжиться очками. Тем паче, сирийцы в последних матчах больше разочаровывали.

    Наверняка КНДР будет действовать в расчете на контратаки. Свой шанс у ворот хозяев команда должна отыскать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Сирии предлагают — 1.85.

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    На викторию КНДР дают — 4.00, ничья оценена — в 3.30.

    Сирийцы смотрятся сильнее соперника, однако в последних матчах выглядели не столь уверенно.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.20.

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    Сирия — КНДР: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Забивать будут все?!
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