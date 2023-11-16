Сан-Марино U21 сыграет на своем поле с Италией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:30 мск. Сан-Марино U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино U21

Сборная Сан-Марино U21 является явным аутсайдером группы А. В четырех матчах квалификации команда не смогла добыть хотя бы балл.

Да и оборона команды традиционно напоминает проходной двор. В 4 матчах в воротах санмаринцев побывало уже 17 мячей.

Свой последний поединок команда провела отвратительно. Сборная Сан-Марино U21 уступила туркам по всем статьям (0:5).

Все прогнозы на футбол

Что говорить, если последний свой гол команда забила еще 6 (!) лет назад. Тогда санмаринская молодежка забила в ворота чехов, хоть и уступила в итоге (1:3).

И уж наверняка хозяева будут сугубо обороняться. Главной ее целью будет не допустить сверхразгрома.

Италия U21

Эта команда логично сражается за лидерство в группе. Правда, пока итальянцы лишь вторые, уступая 2 очка ирландским сверстникам.

В трех сыгранных матчах Италия U21 добыла 7 очков. При этом молодые итальянцы еще не пропустили ни разу.

Последний свой поединок итальянская молодежка провела продуктивно. Команда Кармине Нунциаты переиграла норвежцев (2:0).

А вот потеря очков в матче с латвийцами (0:0) еще может аукнуться на финише. Да и с реализацией нужно что-то делать, ведь пока итальянцы забили всего 4 мяча.

Наверняка гости будут максимально активны в атаке. Итальянцы уж точно постараются улучшить свою голевую отдачу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии U21 предлагают — 1.02.

На викторию Сан-Марино U21 дают — 46.00, ничья оценена — в 17.00.

Италия U21 на три головы сильнее хозяев, и уж точно постарается максимально преуспеть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 4.50.