Сан-Марино U21
Сборная Сан-Марино U21 является явным аутсайдером группы А. В четырех матчах квалификации команда не смогла добыть хотя бы балл.
Да и оборона команды традиционно напоминает проходной двор. В 4 матчах в воротах санмаринцев побывало уже 17 мячей.
Свой последний поединок команда провела отвратительно. Сборная Сан-Марино U21 уступила туркам по всем статьям (0:5).
Что говорить, если последний свой гол команда забила еще 6 (!) лет назад. Тогда санмаринская молодежка забила в ворота чехов, хоть и уступила в итоге (1:3).
И уж наверняка хозяева будут сугубо обороняться. Главной ее целью будет не допустить сверхразгрома.
Италия U21
Эта команда логично сражается за лидерство в группе. Правда, пока итальянцы лишь вторые, уступая 2 очка ирландским сверстникам.
В трех сыгранных матчах Италия U21 добыла 7 очков. При этом молодые итальянцы еще не пропустили ни разу.
Последний свой поединок итальянская молодежка провела продуктивно. Команда Кармине Нунциаты переиграла норвежцев (2:0).
А вот потеря очков в матче с латвийцами (0:0) еще может аукнуться на финише. Да и с реализацией нужно что-то делать, ведь пока итальянцы забили всего 4 мяча.
Наверняка гости будут максимально активны в атаке. Итальянцы уж точно постараются улучшить свою голевую отдачу.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии U21 предлагают — 1.02.
На викторию Сан-Марино U21 дают — 46.00, ничья оценена — в 17.00.
Италия U21 на три головы сильнее хозяев, и уж точно
Наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 4.50.