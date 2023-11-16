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    Молодые итальянцы обеспечат голепад

    Сан-Марино U21 — Италия U21. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 16 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино U21 — Италия U21
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    Молодежная сборная Италии
    Сан-Марино U21 сыграет на своем поле с Италией U21 в рамках квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:30 мск. Сан-Марино U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A 16 Ноября 2023 года
    Сан-Марино U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    •  Сан-Марино U21 20:30 Италия U21 Италия U21
  • Рим
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    Сан-Марино U21

    Сборная Сан-Марино U21 является явным аутсайдером группы А. В четырех матчах квалификации команда не смогла добыть хотя бы балл.

    Да и оборона команды традиционно напоминает проходной двор. В 4 матчах в воротах санмаринцев побывало уже 17 мячей.

    Свой последний поединок команда провела отвратительно. Сборная Сан-Марино U21 уступила туркам по всем статьям (0:5).

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    Что говорить, если последний свой гол команда забила еще 6 (!) лет назад. Тогда санмаринская молодежка забила в ворота чехов, хоть и уступила в итоге (1:3).

    И уж наверняка хозяева будут сугубо обороняться. Главной ее целью будет не допустить сверхразгрома.

    Италия U21

    Эта команда логично сражается за лидерство в группе. Правда, пока итальянцы лишь вторые, уступая 2 очка ирландским сверстникам.

    В трех сыгранных матчах Италия U21 добыла 7 очков. При этом молодые итальянцы еще не пропустили ни разу.

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    • Последний свой поединок итальянская молодежка провела продуктивно. Команда Кармине Нунциаты переиграла норвежцев (2:0).

    А вот потеря очков в матче с латвийцами (0:0) еще может аукнуться на финише. Да и с реализацией нужно что-то делать, ведь пока итальянцы забили всего 4 мяча.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. Итальянцы уж точно постараются улучшить свою голевую отдачу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Италии U21 предлагают — 1.02.

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    На викторию Сан-Марино U21 дают — 46.00, ничья оценена — в 17.00.

    Италия U21 на три головы сильнее хозяев, и уж точно постарается максимально преуспеть в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 6.5 за 4.50.

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    Сан-Марино U21 — Италия U21: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые итальянцы обеспечат голепад
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