Эстония примет Австрию в 9-м туре квалификации Евро-2024. Матч состоится 16 ноября на «А. Ле Кок Арена» в Таллине. Начало в 20:00 мск. Эстония — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эстония

Единоличный аутсайдер группы F не выиграл ни одной встречи в розыгрыше и на данный момент идет на серии поражений из четырех матчей.

За плечами у эстонцев два поражения от Бельгии со счетом 0:3 и 0:5. С результатом 0:5 они уступили шведам.

Коэффициенты матча Эстония — Австрия 1X2Новым игрокам 12.505.601.30Бонус$9500

В последнем туре Эстония всухую проиграла Азербайджану со счетом 0:2 и окончательно закрепила за собой статус главного андердога. 17 ноября хозяева не смогли победить Таиланд в товарищеском матче (1:1).

Все прогнозы на Евро-2024

В таблице у Эстонии последнее, 5-е место, с 1 очком в активе. Вполне можно ждать очередного провала от «синих футболок», так как у них по-серьезному отрицательная разница голов -16.

Австрия

Гости без давления подходят к этому матчу, так как они смогли опередить Швецию в борьбе за выход в финальную часть Евро-2024.

Австрийцы набрали 16 пунктов и закрепились на 2-й позиции в таблице F. В активе команды 5 побед, ничья и поражение.

С момента старта отбора Австрия проиграла только Бельгии (2:3). Это было единственное поражение команды в рамках осеннего периода, при этом команда выиграла 3 поединка.

Футболисты Ральфа Рангника дважды разобрали шведов (2:0, 3:1). В минувшем туре они скромно обыграли Азербайджан (1:0).

Прогноз и ставка

Ставки на победу команд в этом матче принимаются с коэффициентами 10.0 и 1.32.

Эстония лишь единожды в этом розыгрыше проиграла с отрывом не более одного гола. Последние четыре поединка хозяева отдали сопернику без боя.

Скорее всего, Австрия без проблем наберет очередные 3 очка. Мотивации мало, но это хороший способ улучшить и без того хорошую статистику. При этом есть шанс обойти Бельгию в таблице. Прогнозируем победу Австрии с форой -1.5 за 1.95.