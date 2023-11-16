Эстония
Единоличный аутсайдер группы F не выиграл ни одной встречи в розыгрыше и на данный момент идет на серии поражений из четырех матчей.
За плечами у эстонцев два поражения от Бельгии со счетом 0:3 и 0:5. С результатом 0:5 они уступили шведам.
Коэффициенты матча Эстония — Австрия
В последнем туре Эстония всухую проиграла Азербайджану со счетом 0:2 и окончательно закрепила за собой статус главного андердога. 17 ноября хозяева не смогли победить Таиланд в товарищеском матче (1:1).
В таблице у Эстонии последнее, 5-е место, с 1 очком в активе. Вполне можно ждать очередного провала от «синих футболок», так как у них по-серьезному отрицательная разница голов -16.
Австрия
Гости без давления подходят к этому матчу, так как они смогли опередить Швецию в борьбе за выход в финальную часть Евро-2024.
Австрийцы набрали 16 пунктов и закрепились на 2-й позиции в таблице F. В активе команды 5 побед, ничья и поражение.
С момента старта отбора Австрия проиграла только Бельгии (2:3). Это было единственное поражение команды в рамках осеннего периода, при этом команда выиграла 3 поединка.
Футболисты Ральфа Рангника дважды разобрали шведов (2:0, 3:1). В минувшем туре они скромно обыграли Азербайджан (1:0).
Прогноз и ставка
Ставки на победу команд в этом матче принимаются с коэффициентами 10.0 и 1.32.
Эстония лишь единожды в этом розыгрыше проиграла с отрывом не более одного гола. Последние четыре поединка хозяева отдали сопернику без боя.
Скорее всего, Австрия без проблем наберет очередные 3 очка. Мотивации мало, но это хороший способ улучшить и без того хорошую статистику. При этом есть шанс обойти Бельгию в таблице. Прогнозируем победу Австрии с форой -1.5 за 1.95.