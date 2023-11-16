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    Австрия продолжит побеждать несмотря на выполненную задачу

    Эстония — Австрия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на квалификацию Евро 2024 16 ноября 2024 года

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    Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич
    Эстония примет Австрию в 9-м туре квалификации Евро-2024. Матч состоится 16 ноября на «А. Ле Кок Арена» в Таллине. Начало в 20:00 мск. Эстония — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F 16 Ноября 2023 года
    Эстония
  • Таллин
    •  Эстония 20:00 Австрия Австрия
  • Вена
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    Эстония

    Единоличный аутсайдер группы F не выиграл ни одной встречи в розыгрыше и на данный момент идет на серии поражений из четырех матчей.

    За плечами у эстонцев два поражения от Бельгии со счетом 0:3 и 0:5. С результатом 0:5 они уступили шведам.

    Коэффициенты матча Эстония — Австрия

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    В последнем туре Эстония всухую проиграла Азербайджану со счетом 0:2 и окончательно закрепила за собой статус главного андердога. 17 ноября хозяева не смогли победить Таиланд в товарищеском матче (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В таблице у Эстонии последнее, 5-е место, с 1 очком в активе. Вполне можно ждать очередного провала от «синих футболок», так как у них по-серьезному отрицательная разница голов -16.

    Австрия

    Гости без давления подходят к этому матчу, так как они смогли опередить Швецию в борьбе за выход в финальную часть Евро-2024.

    Австрийцы набрали 16 пунктов и закрепились на 2-й позиции в таблице F. В активе команды 5 побед, ничья и поражение.

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  • 07/11/2023

    • С момента старта отбора Австрия проиграла только Бельгии (2:3). Это было единственное поражение команды в рамках осеннего периода, при этом команда выиграла 3 поединка.

    Футболисты Ральфа Рангника дважды разобрали шведов (2:0, 3:1). В минувшем туре они скромно обыграли Азербайджан (1:0).

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу команд в этом матче принимаются с коэффициентами 10.0 и 1.32.

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    Эстония лишь единожды в этом розыгрыше проиграла с отрывом не более одного гола. Последние четыре поединка хозяева отдали сопернику без боя.

    Скорее всего, Австрия без проблем наберет очередные 3 очка. Мотивации мало, но это хороший способ улучшить и без того хорошую статистику. При этом есть шанс обойти Бельгию в таблице. Прогнозируем победу Австрии с форой -1.5 за 1.95.

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    Эстония — Австрия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. Австрия продолжит побеждать несмотря на выполненную задачу
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