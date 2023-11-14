«Сармьенто» на своем поле сыграет против «Годой Крус» в 13-м туре группового этапа Кубка аргентинской лиги. Встреча пройдет в ночь на 14 ноября и начнется в 01:00 по мск. «Сармьенто» — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сармьенто»

Клуб из города Хунина после 12 проведенных туров в этом турнире находится на восьмой строке в таблице своей группы. У него на счету 15 баллов и отставание от проходной четвертой позиции в три пункта.

«Сармьенто» в текущем первенстве вступает довольно-таки бескомпромиссно, сыграв шесть раз вничью за 12 матчей. Также он по три раза побеждал и уступал.

В минувшем туре «зеленые» на выезде смогли обыграть «Ньюэллс Олд Бойс» со счетом 1:0. И данной викторий они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали шесть мировых.

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На своей территории «Сармьенто» в этом соревновании пока проиграли только один поединок из шести сыгранных при двух выигрышах и трех ничьих. Разница мячей составляет 4:2.

«Годой Крус»

«Годой Крус» с 21 набранным баллом находится во главе своей группы в данном розыгрыше Кубка лиги. И от пятой строки, которая уже не дает право на плей-офф, он оторвался на пять пунктов.

«Сине-белые» за всю турнирную дистанцию отпраздновали пять викторий, шесть встреч они еще свели вничью и потерпели пока только одно поражение.

В своей последней проведенной игре лидер на своем поле легко обыграл середняка «Платенсе» со счетом 2:0. И эта виктория стада для него четвертой за последние пять встреч при одном фиаско.

Вне родных стен «Годой Крус» три матча из шести завершил мировыми исходами, еще дважды выиграл и раз уступил, забил всего семь мячей при пяти пропущенных.

Отметим, что четыре из пяти минувших очных поединков этих клубов завершились вничью и раз в этот период победил «Годой Крус». Причем зачастую в этих играх забивалось два и более мячей.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Годой Крус» — 2.62, победа «Сармьенто» — 3.03, ничья — 2.89.

Исходя из миролюбивой статистики этих клубов, в этом поединке также напрашивается ставка на ничью.

И также не исключаем, что оппоненты смогут обменяться в этом поединке забитыми мячами, даже несмотря на их крайне низкую результативность в этом чемпионате.