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    И снова будет мировая?

    «Сармьенто» — «Годой Крус». Прогноз, ставка (к. 2.89) на футбол, Кубок аргентинской лиги, 14 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сармьенто» — «Годой Крус»
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    «Годой Крус»
    «Сармьенто» на своем поле сыграет против «Годой Крус» в 13-м туре группового этапа Кубка аргентинской лиги. Встреча пройдет в ночь на 14 ноября и начнется в 01:00 по мск. «Сармьенто» — «Годой Крус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сармьенто»

    Клуб из города Хунина после 12 проведенных туров в этом турнире находится на восьмой строке в таблице своей группы. У него на счету 15 баллов и отставание от проходной четвертой позиции в три пункта.

    «Сармьенто» в текущем первенстве вступает довольно-таки бескомпромиссно, сыграв шесть раз вничью за 12 матчей. Также он по три раза побеждал и уступал.

    В минувшем туре «зеленые» на выезде смогли обыграть «Ньюэллс Олд Бойс» со счетом 1:0. И данной викторий они прервали свою 9-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали шесть мировых.

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    На своей территории «Сармьенто» в этом соревновании пока проиграли только один поединок из шести сыгранных при двух выигрышах и трех ничьих. Разница мячей составляет 4:2.

    «Годой Крус»

    «Годой Крус» с 21 набранным баллом находится во главе своей группы в данном розыгрыше Кубка лиги. И от пятой строки, которая уже не дает право на плей-офф, он оторвался на пять пунктов.

    «Сине-белые» за всю турнирную дистанцию отпраздновали пять викторий, шесть встреч они еще свели вничью и потерпели пока только одно поражение.

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    • В своей последней проведенной игре лидер на своем поле легко обыграл середняка «Платенсе» со счетом 2:0. И эта виктория стада для него четвертой за последние пять встреч при одном фиаско.

    Вне родных стен «Годой Крус» три матча из шести завершил мировыми исходами, еще дважды выиграл и раз уступил, забил всего семь мячей при пяти пропущенных.

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    Отметим, что четыре из пяти минувших очных поединков этих клубов завершились вничью и раз в этот период победил «Годой Крус». Причем зачастую в этих играх забивалось два и более мячей.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Годой Крус» — 2.62, победа «Сармьенто» — 3.03, ничья — 2.89.

    Исходя из миролюбивой статистики этих клубов, в этом поединке также напрашивается ставка на ничью.

    И также не исключаем, что оппоненты смогут обменяться в этом поединке забитыми мячами, даже несмотря на их крайне низкую результативность в этом чемпионате.

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    «Сармьенто» — «Годой Крус»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 14.11.2023. Прогнозы на футбол. И снова будет мировая?
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