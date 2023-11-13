«Куяба» на своем поле примет «Форталезу» в рамках 34-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 13 ноября, 00:30 (мск). «Куяба» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куяба»

Одна из самых бедных команд чемпионата Бразилии снова фактически гарантировала себе прописку в элитном дивизионе. После 33 матчей у нее 10-я строчка в турнирной таблице и 44 очка.

В последнем туре «Куяба» на выезде разгромила со счетом 3:0 «Байю». На результате матча сказалось ранее удаление в составе хозяев. После этого они развалились и позволили гостям спокойно увезти три очка.

По-прежнему главной ударной силой команды является опытный бразильский нападающий Дейверсон, который на приличном уровне выступал в Европе, и уже пылит несколько сезонов в родной стране. В этом чемпионате у 32-летнего форварда уже 11 мячей, что для не самой забивающей команды является отличным показателем.

Все прогнозы на РПЛ

Главным творцом всех успехов «Куябы» является португальский специалист Тони Оливейра. С его помощью команда закрепилась в первый год в элитном дивизионе и сейчас продолжает показывать зубы, обладая одним из слабейших составов в лиге. Он отлучался на полгода в «Коритибу», но там не пошло и снова вернулся сюда, когда команда шла внизу.

«Форталеза»

Это одна из самых стабильных команд чемпионата Бразилии. С 2021 года с ней работает очень сильный аргентинский тренер Хуан Пабло Войвода, что, учитывая огромную текучку в бразильских командах, является поразительным результатом.

Сейчас «Форталеза» идет на 11-м месте, но имеет все предпосылки подняться выше в турнирной таблице, так как у нее меньше матчей, чем у соперников. Войовода давно получил практически неограниченную власть в клубе и имеет возможность выбирать футболистов самостоятельно на трансферном рынке.

В последнем туре команды сыграла вничью в гостях с «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:1. «Форталеза» первой открыла счет усилиями Гильерме, но почти сразу пропустила. Обычно команда действует по схеме 4-2-3-1, но в зависимости от соперника она легко трансформируется в 3-5-2.

Огромное значение главный тренер отводит стандартным положениям и игру флангами. У команды есть несколько ртутных латералей, обладающих отличным ударом и дриблингом. «Форталеза» довольно много забивает и пропускает, но часто играет очень нестабильно.

Ставки и прогнозы

Небольшим фаворитом букмекеры считают в этом матче «Куябу». На ее победу дают — 2,50. На «Форталезу» — 3,20. Ничья — 3,0.

Матч будет проходит в тропическом районе страны с высокой влажностью, здесь всегда играть сложно большинству команд, которые базируются в основном на южном побережье.

Тем не менее, в этой игре стоит попробовать заиграть ставку на «тотал больше 2» за 1,90. «Форталеза» сзади играет не очень надежно, тогда, как в атаке дела у нее обстоят гораздо лучше. У нее есть пара качественных нападающих, способных создать гол из ничего. В составе «Куябы» тоже есть отличный форвард — Дейверсон.

Также можно рискнуть и попробовать прогноз на «обе забьют плюс тотал больше 2,5» за 3,0. «Форталеза» своей активностью может легко раскрыть игру, и голы тогда обязательно будут.