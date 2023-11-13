13 ноября в матче 34-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Баия» и «Атлетико Паранаэнсе». Стартовый свисток прозвучит в 00:30 мск. «Баия» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баия»

«Баия» проводит нынешний сезон не лучшим образом. Результаты команды оставляют желать лучшего. Сейчас клуб находится на 15-м месте, набрав 37 очков.

Зона вылета совсем близко. Чтобы не понизиться в классе, «Баие» в оставшихся встречах нужно стабильно набирать очки.

В последних матчах команд выглядит очень слабо. В пяти предыдущих поединках зафиксированы четыре поражения. До этого «Баия» уступила две игры кряду.

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Команде нужно серьезно поработать над реализацией. В последних двух встречах не было забито ни одного гола. Возможно, атаку наконец-то «прорвет» в предстоящем матче.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» уже вряд ли поборется за медали, но шансы финишировать в топ-5 еще есть. Главное — это стабильно набирать очки, однако в последних встречах команда притормозила.

После 33-х матчей клуб находится на 7-й позиции, набрав 50 очков. В ноябре «Атлетико Паранаэнсе» провел три игры, но ни в одной не победил. Команда проиграла «Коринтиансу» (0:1) и «Палмейрасу» (0:1), а также сыграла вничью с «Форталезой» (1:1).

«Атлетико Паранаэнсе» нужно смелее действовать в атаке. Команда мало забивает, из-за чего теряет очки. В последних четырех встречах «Атлетико» только дважды поразил ворота соперников.

Гостям будет непросто победить. Явного фаворита в этом противостоянии нет. В ноябре «Атлетико Паранаэнсе» проиграл два выездных матча подряд. Как будет на этот раз?

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 2.41. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.04. Ничья оценена — в 3.18.

Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.18.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.95.