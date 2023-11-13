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    Командам не удастся определить победителя

    «Баия» — «Атлетико Паранаэнсе». Ставка (к. 3.18) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 13 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Баия» — «Атлетико Паранаэнсе»
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    «Баия»
    13 ноября в матче 34-го тура чемпионата Бразилии сыграют «Баия» и «Атлетико Паранаэнсе». Стартовый свисток прозвучит в 00:30 мск. «Баия» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баия»

    «Баия» проводит нынешний сезон не лучшим образом. Результаты команды оставляют желать лучшего. Сейчас клуб находится на 15-м месте, набрав 37 очков.

    Зона вылета совсем близко. Чтобы не понизиться в классе, «Баие» в оставшихся встречах нужно стабильно набирать очки.

    В последних матчах команд выглядит очень слабо. В пяти предыдущих поединках зафиксированы четыре поражения. До этого «Баия» уступила две игры кряду.

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    Команде нужно серьезно поработать над реализацией. В последних двух встречах не было забито ни одного гола. Возможно, атаку наконец-то «прорвет» в предстоящем матче.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» уже вряд ли поборется за медали, но шансы финишировать в топ-5 еще есть. Главное — это стабильно набирать очки, однако в последних встречах команда притормозила.

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    • После 33-х матчей клуб находится на 7-й позиции, набрав 50 очков. В ноябре «Атлетико Паранаэнсе» провел три игры, но ни в одной не победил. Команда проиграла «Коринтиансу» (0:1) и «Палмейрасу» (0:1), а также сыграла вничью с «Форталезой» (1:1).

    «Атлетико Паранаэнсе» нужно смелее действовать в атаке. Команда мало забивает, из-за чего теряет очки. В последних четырех встречах «Атлетико» только дважды поразил ворота соперников.

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    Гостям будет непросто победить. Явного фаворита в этом противостоянии нет. В ноябре «Атлетико Паранаэнсе» проиграл два выездных матча подряд. Как будет на этот раз?

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Их победа котируется за 2.41. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.04. Ничья оценена — в 3.18.

    Можно сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.18.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.95.

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    «Баия» — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на футбол. Командам не удастся определить победителя
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