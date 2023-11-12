Противостояние «Лилля» и «Тулузы» запланировано на 12 ноября. В этот день поединок 12-го тура чемпионата Франции начнется в 17:00 по мск. «Лилль» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

Нынешний сезон для «догов» развивается планомерно без резких изменений в игровой форме. Команда достигла отметки в 8 поединков без поражений. Правда два последних для хозяев закончились вничью.

Среди недели в Лиге конференций «Лилль» разошелся миром со «Слованом» (1:1). Там кстати клуб занимает 1-е место в своей группе. Этому результату предшествовала нулевая ничья с «Марселем» в Лиге 1.

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В недавнем туре чемпионата «Лилль» всухую одолел «Монако» (2:0) и «Брест» (1:0). Дома у коллектива Фонсеки 3 победы подряд и две из них сухие.

Все прогнозы на Лигу 1

Дела в турнирной таблице «Лилля» неплохие. При удачном раскладе в случае победы он может занять 4-е место, так как впереди идущий «Реймс» оторвался лишь на один пункт. У хозяев 19 пунктов.

«Тулуза»

«Тулуза» ужасно отыграла в последних турах чемпионата Франции, но она компенсировала это своим выступлением в минувшем матче Лиги Европы. На своем поле клуб одолел «Ливерпуль» со счетом 3:2.

Победа над «мерсисайдцами» стала для команды настоящим спасением. Она позволила ей прервать свою серию поражений из тех матчей и безвыгрышную полосу, насчитывающую на тот момент 5 поединков.

Ранее «Тулуза» крупно проиграла «Ливерпулю» со счетом 1:5. Также она уступила «Монпелье» (0:3) и «Гавру» (1:2).

В таблице чемпионата Франции после неоднократных потерь очков «Тулуза» занимает 14-е место. В ее активе 11 набранных очков.

Прогноз и ставка

«Лилль» — безоговорочный фаворит матча за 1.58. На победу «Тулузы» можно поставить с коэффициентом 5.60. Ничья оценена букмекерами котировкой 4.40.

За плечами у «Тулузы» непростой матч с «Ливерпулем». Выиграть удалось, но в каком состоянии команда отправится к «Лиллю». Тем более что на выезде выездные «малыши» выступают плоховато. Они проиграли 3 из 4 последних выступлений.

«Лилль» не является результативной командой на данный момент. Однако коллектив Фонсеки методично добивается своего, забивая при этом минимум и мало пропуская в ответ. «Доги» засушат игру и одержат четвертую победу дома подряд, а тотал будет меньше 3.5.